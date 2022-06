Φλεγόμενα συντρίμμια διαστημικού πυραύλου φώτισαν τον ουρανό της Ιβηρικής - Δείτε βίντεο - φωτογραφίες

Σε βίντεο απαθανατίζονται τα κομμάτια του πυραύλου να διασχίζουν τους αιθέρες, δημιουργώντας ένα «φωτεινό μονοπάτι» πάνω από τη Γρανάδα, καθώς αναφλέγονταν και διαχωρίζονταν.

Απομεινάρια ενός κινεζικού διαστημικού πυραύλου που πυρακτώθηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Ισπανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αφήνοντας πολλούς θεατές έκπληκτους και σαστισμένους.

«Νομίζω πως ήταν το πιο θεαματικό φαινόμενο που έχω παρατηρήσει ποτέ στον ουρανό», δήλωσε ο Μιγκέλ Κρουθ, ο οποίος βιντεοσκόπησε εικόνες που εξασφάλισε το πρακτορείο Reuters. Στο σχετικό βίντεο απαθανατίζονται τα κομμάτια του πυραύλου να διασχίζουν τους αιθέρες, δημιουργώντας ένα «φωτεινό μονοπάτι» πάνω από τη Γρανάδα, καθώς αναφλέγονταν και διαχωρίζονταν.

Ο Κρουθ είχε διαβάσει για τα συντρίμμια ενός κινεζικού πυραύλου CZ-2F και ήταν έτοιμος να καταγράψει τις εικόνες από ένα μπαλκόνι. «Δεν έτρεφα μεγάλες ελπίδες, αλλά απόψε ήμουν τυχερός», είπε.

Ανάλογα βίντεο από διαφορετικές τοποθεσίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είδαν το φως της δημοσιότητες από χρήστες του διαδικτύου. Ακολούθησε καταιγισμός σχολίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης - με εικασίες για μετεωρίτες μέχρι και... εξωγήινους - ο οποίος υποχώρησε όταν έγινε γνωστό πως επρόκειτο για συντρίμμια ενός διαστημικού πυραύλου.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter πως «αυτοκίνητα σταμάτησαν σε αυτοκινητόδρομο» και οι άνθρωποι παρατηρούσαν το θέαμα στον ουρανό.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος είχε εκτοξευθεί στις 5 Ιουνίου και μετέφερε τρεις αστροναύτες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ