Η λιβανική Χεζμπολάχ ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών νωρίς το πρωί κατά βάσης της στρατιωτικής υπηρεσίας Πληροφοριών κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ.

Στις 02.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), οι μαχητές της Χεζμπολάχ «εξαπέλυσαν ομοβροντία ρουκετών στη βάση Γκλιλότ της Μονάδας 8200 της στρατιωτικής υπηρεσίας Πληροφοριών σε προάστιο του Τελ Αβίβ», όπως ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Σαρόν, στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, μετά την εκτόξευση τριών βλημάτων από τον Λίβανο που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια νωρίς σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

