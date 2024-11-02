Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ ανέφερε ότι τελικά 11 τραυματίστηκαν, τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση από την επίθεση με ρουκέτα που σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική πόλη Τίρα.

Άλλοι επτά υποβλήθηκαν σε θεραπεία για οξύ άγχος, λέει η MDA.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 19 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά την εκτόξευση των βλημάτων ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ. Κάποια από τα βλήματα - αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ένα «κατέπεσε» στην περιοχή, πρόσθεσε ο στρατός, σημειώνοντας πως ακόμη αποτιμά την κατάσταση.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων και ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι τραυματισμοί στην Τίρα είναι από ελαφρείς έως μέτριας σοβαρότητας, ενώ δύο άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα στρες.

Πηγή: skai.gr

