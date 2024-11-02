Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: 11 τραυματίες μετά την εκτόξευση βλημάτων από τον Λίβανο - Δείτε βίντεo, φωτογραφίες

Κάποια από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν - Το ένα «κατέπεσε» στην περιοχή -  Μετά την εκτόξευση των βλημάτων ήχησαν σειρήνες

Ρουκέτες Ισραήλ

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ ανέφερε ότι τελικά 11 τραυματίστηκαν, τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση από την επίθεση με ρουκέτα που σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική πόλη Τίρα.

Άλλοι επτά υποβλήθηκαν σε θεραπεία για οξύ άγχος, λέει η MDA.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 19 τραυματίες. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά την εκτόξευση των βλημάτων ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ. Κάποια από τα βλήματα -  αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραήλ

Το ένα «κατέπεσε» στην περιοχή, πρόσθεσε ο στρατός, σημειώνοντας πως ακόμη αποτιμά την κατάσταση.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων και ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι τραυματισμοί στην Τίρα είναι από ελαφρείς έως μέτριας σοβαρότητας, ενώ δύο άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα στρες.

Ισραήλ

Ισραήλ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σειρήνες Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark