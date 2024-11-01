Πλημμύρες Ισπανία: Χιλιάδες εθελοντές προσεγγίζουν πεζή τη Βαλένθια

Τους 205 έχουν φθάσει οι νεκροί από τη φονική κακοκαιρία στην Ισπανία.

Μέσα στην απόγνωσή τους οι πλημμυροπαθείς βρίσκουν συμπαραστάτες χιλιάδες πολίτες που καταφθάνουν από κάθε γωνιά για να βοηθήσουν, σε ένα συγκινητικό «ανθρώπινο κύμα» αλληλεγγύης που προσεγγίζει με όποιον τρόπο μπορεί την κατεστραμμένη πόλη της Βαλένθια.

Το ανθρώπινο ποτάμι κατεβαίνει από γέφυρα στη Βαλένθια και βαδίζει για χιλιόμετρα ώστε να μεταβεί στις χειρότερα πληγείσες περιοχές.

Κρατούν σκούπες φτυάρια νερά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Στο Λα Τόρε βρίσκεται το μοναδικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στις πληγείσες περιοχές ΝΔ της Βαλένθια κι είναι ανοιχτό για τα οχήματα.

Μαζί ωστόσο με τα οχήματα των ομάδων διάσωσης και του στρατού, υπάρχει και μία άλλη στρατιά ανθρώπων .

Οι απλοί πολίτες της Βαλένθια που με κίνδυνο της ζωής τους και με ταλαιπωρία φέρνουν στους πλημμυροπαθείς προμήθειες και κυρίως σκαπτικά εργαλεία.

Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στη Βαλένθια, Θανάσης Γκαβός, καταγράφει το συγκλονιστικό κύμα αλληλεγγύης των χιλιάδων εθελοντών που πεζή προσπαθούν να προσεγγίσουν όσους χρειάζονται βοήθεια.

Στη μάχη ρίχνεται και ειδική ομάδα βατραχανθρώπων αλλά και 500 στρατιώτες.

Το ισπανικό υπουργείο άμυνας έχει καλέσει όλες τις ένοπλες δυνάμεις που είναι διαθέσιμες να σπεύσουν στις περιοχές των πλημμυρών.

Ενδεικτικά, μονάδα του στρατού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έχει σπεύσει στην περιοχή την ώρα που οι εθελοντές γίνονται μία ανθρώπινη αλυσίδα και με φτυάρια προσπαθούν να απομακρύνουν τις λάσπες.

Στο κέντρο της πόλης έχουν σπεύσει δασοπυροσβέστες με μάνικες και προσπαθούν να καθαρίσουν όσα περισσότερα μπορούν, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι απερίγραπτη.

Συνεχώς περιπολικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του στρατού κινούνται ανάμεσα στον κόσμο.

Προσπαθούν να σώσουν περιουσίες.

Οι περισσότερες ωστόσο είτε είναι πλήρως κατεστραμμένες είτε θα χρειαστούν μήνες να φτιαχτούν.

Όσο περνούν οι ώρες οι ανάγκες των εκτοπισμένων αυξάνονται.



