Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό δεκάδων ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από την χειρότερη καταστροφή που προκλήθηκε από τις πλημμύρες εδώ και γενιές.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, με τα περισσότερα θύματα να σημειώνονται στην περιοχή της Βαλένθια, αλλά ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν γέφυρες και κάλυψαν πόλεις με λάσπη - αφήνοντας αποκομμένες κοινότητες χωρίς νερό, τροφή ή ηλεκτρισμό.

Και ενώ τα χειρότερα έχουν πλέον περάσει από τη Βαλένθια και τις ακτές της Μεσογείου, οι προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ στη νότια Ισπανία, με πιθανότητα περαιτέρω ισχυρών βροχοπτώσεων σήμερα Σάββατο. Πρόκειται για την περιοχή Huelva, η οποία έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τις βροχοπτώσεις. Η πόλη της Καρτάγια είδε βροχή περίπου δύο μηνών σε μόλις 10 ώρες.

Πιο νότια, στην πόλη Χερέθ, εκατοντάδες οικογένειες χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους καθώς η έντονη βροχόπτωση ανέβασε τη στάθμη των ποταμών.

Ορισμένοι κάτοικοι λένε ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί περισσότερες ζωές εάν οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ταχύτερα για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Ανάμεσά τους και ο Χουάν Γκονζάλες, ο οποίος ζει στην πόλη Αλντάια της Βαλένθια ο οποίος είπε στο BBC ότι η απώλεια εκεί ήταν καταστροφική.

«Αυτή είναι μια περιοχή επιρρεπής σε ξαφνικές πλημμύρες. Είναι εξωφρενικό που η τοπική μας αυτοδιοίκηση δεν έκανε τίποτα γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι αυτό ερχόταν», είπε.

Ένας άλλος ντόπιος, ο Augustin, είπε ότι το διαμέρισμα όπου έμενε με τη γυναίκα και τα παιδιά του είχε πλημμυρίσει εντελώς και έπρεπε να μετακομίσουν με τους γονείς του.

Χιλιάδες εθελοντές βοηθούν επί του παρόντος τον ισπανικό στρατό και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην επιχείρηση διάσωσης και καθαρισμού, και ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, είπε ότι θα αναπτυχθούν περισσότερα στρατεύματα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ευχαριστίες του στους εθελοντές, αποκαλώντας τους «παράδειγμα αλληλεγγύης και απεριόριστης αφοσίωσης της ισπανικής κοινωνίας».

Έχει δεσμευτεί ότι η κυβέρνησή του θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από την καταστροφή.

Στην κατεστραμμένη πόλη Paiporta, όπου μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 60 θάνατοι, οι κάτοικοι έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους που η βοήθεια έρχεται πολύ αργά.

«Δεν υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες, τα φτυάρια δεν έχουν φτάσει», είπε ο Πάκο Κλεμέντε, ένας 33χρονος φαρμακοποιός, στο πρακτορείο ειδήσεων Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς βοηθούσε στην απομάκρυνση της λάσπης από το σπίτι ενός φίλου του.

Την ίδια ώρα δεκάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί για λεηλασίες, με έναν κάτοικο της Αλντάιας να λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε κλέφτες να αρπάζουν αντικείμενα από ένα εγκαταλελειμμένο σούπερ μάρκετ καθώς «ο κόσμος είναι λίγο απελπισμένος».

