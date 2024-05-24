Η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής χαιρέτισαν σήμερα Παρασκευή την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) που διατάσσει να σταματήσει "αμέσως" η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ριάντ "χαιρετίζει αυτήν την απόφαση, που αποτελεί θετικό βήμα υπέρ των ηθικών και νομικών δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σημασία που έχει οι διεθνείς αποφάσεις να περιλαμβάνουν όλες τις παλαιστινιακές περιοχές", δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωση.

Το σαουδαραβικό βασίλειο "επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να θέσει τέλος σε κάθε μορφή επιθετικότητας κατά του παλαιστινιακού λαού", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ χαιρέτισαν επίσης την απόφαση του ICJ, με το Κάιρο να καλεί το Ισραήλ να "συμμορφωθεί με τις νομικές του δεσμεύσεις" και "να εφαρμόσει όλα τα προσωρινά μέτρα που αποφάσισε" το Δικαστήριο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, απηύθυναν έκκληση "να σταματήσει η κλιμάκωση σε όλο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος και να αμβλυνθεί η καταστροφική και επικίνδυνη ανθρωπιστική κατάσταση" που έχει επιβληθεί στους αμάχους.

Το κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ διέταξε σήμερα το Ισραήλ να αναστείλει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

