Για διαστρέβλωση της Ιστορίας κατηγόρησε την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον πρόεδρο Μπάιντεν προσωπικά, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας δήλωσε πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, "προσπαθούν σκόπιμα να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα της ιστορίας", όπως δήλωσε στο TASS, στον απόηχο της επετείου της 9ης Μαΐου επίσημης ημέρας λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

"Ο Μπάιντεν, όπως ένας εντελώς αδαής, είπε ότι ο αμερικανικός στρατός νίκησε τον φασισμό και απελευθέρωσε την Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι γεροντική άνοια, αλλά μια συνειδητή πολιτική για τη διόρθωση της ιστορίας. Αυτός είναι ένας πόλεμος εναντίον της χώρας μας", δήλωσε εξοργισμένος ο Μεντβέντεφ.

"Εκατομμύρια πολίτες μας που έπεσαν στα χέρια των φασιστών είναι πίσω μας... Δεν έχουμε δικαίωμα να προδώσουμε τη μνήμη τους", τόνισε ο Μεντβέντεφ. "Ειδικά ενόψει των προσπαθειών να προσπαθήσουν να σβήσουν αυτή τη μνήμη και να ξαναγράψουν την ιστορία", πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας.

