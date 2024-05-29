Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση σήμερα Τετάρτη στα Ηνωμένα Έθνη και κάλεσε τον «ισλαμικό κόσμο» να αντιδράσει μετά τα τελευταία φονικά ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε το προσωπικό του. Τι περιμένετε για να δράσετε; Το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών είναι νεκρό στη Γάζα», είπε ο Ερντογάν στους βουλευτές από το κόμμα του AKP, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα σχόλια του Ερντογάν έγιναν καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για να συζητήσει την νέα θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση σε στρατόπεδο εκτοπισμένων δυτικά της Ράφα χθες Τρίτη όπου 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχο πολιτικής άμυνας στη Γάζα που διοικείται από τη Χαμάς.

Ο Ερντογάν χτύπησε επίσης τις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία επειδή δεν έλαβαν κοινή δράση για το ισραηλινό χτύπημα, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχω μερικά λόγια να πω στον ισλαμικό κόσμο: τι περιμένετε για να πάρετε μια κοινή απόφαση;» Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται μιας χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία 85 εκατομμυρίων κατοίκων, είπε στους βουλευτές του κόμματός του AKP.

«Το Ισραήλ δεν αποτελεί απειλή μόνο για τη Γάζα αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα», είπε.

«Κανένα κράτος δεν είναι ασφαλές όσο το Ισραήλ δεν ακολουθεί το διεθνές δίκαιο και δεν αισθάνεται δεσμευμένο από το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας την κατηγορία ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.