Η Κολομβία, η χώρα της Αμερικής με την πιο μακρά παράδοση στις ταυρομαχίες και η οποία κυβερνάται από το 2022 από την αριστερά, ψήφισε χθες, Τρίτη, την απαγόρευση των «κορίδας» από το 2027.

Η Κολομβία εντάσσεται έτσι στον κατάλογο των νοτιοαμερικανικών χωρών που απαγορεύουν τις ταυρομαχίες, όπως η Βραζιλία, η Χιλή, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Γουατεμάλα. Επιτρέπονται στο Περού, τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και το Μεξικό.

Θρίαμβος των οικολόγων

«Τα καταφέραμε. Σήμερα, έπειτα από πάνω από επτά χρόνια μάχης για να απαγορευθούν οι ταυρομαχίες, μπορούμε να ανακοινώσουμε στις χιλιάδες των πολιτών που αγαπούν τη ζωή ότι η Κολομβία απαλλάσσεται απ' αυτό το μεταμφιεσμένο σε κουλτούρα βασανιστήριο ζώων», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Λοσάντα, βουλευτής που υποστήριξε το σχετικό νομοσχέδιο.

«Είναι ένας ιστορικός σταθμός», δήλωσε ακόμα ο οικολόγος βουλευτής Λοσάντα. Η Κολομβία «βγαίνει από το θλιβερό κατάλογο» των χωρών «όπου η ταυριομαχία, το βασανιστήριο των ζώων, θεωρείται στοιχείο πολιτισμού».

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο απηύθυνε μέσω του X «συγχαρητήρια σε αυτούς που κατάφεραν τελικά ο θάνατος να μην είναι ένα θέαμα».

Σε ισχύ από το 2027

Το νομοσχέδιο ήταν μια πρωτοβουλία οικολόγων βουλευτών και θα τεθεί σε ισχύ το 2027.

Στη διάρκεια αυτής της «μεταβατικής» περιόδου, το κράτος θα πρέπει να εγγυηθεί εναλλακτική απασχόληση στα πρόσωπα που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τις ταυρομαχίες και να προσαρμόσει τις αρένες της χώρας για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ θα υπάρξει ακόμη δυνατότητα υιοθεσίας των ταύρων.

Το 2018, το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε επιτρέψει τις ταυρομαχίες στις πόλεις και τα χωριά που είχαν αυτή την παράδοση και είχε αφήσει στους δημάρχους τη φροντίδα να επιβάλουν ενδεχόμενους περιορισμούς. Έτσι στην Μπογκοτά και τη Μεντεγίν (βορειοδυτική Κολομβία) οι ταυρομαχίες δεν επιτρέπονται από το 2020.

Αντίθετα στην Κάλι (νοτιοδυτικά), τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και στη Μανισάλες (κεντροδυτικά) οι ταυρομαχίες βρίσκονται στο κέντρο των παραδοσιακών γιορτών. Επίσης η εκτροφή βοοειδών κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Κολομβία, χώρα με πληθυσμό 52 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

