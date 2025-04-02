Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα έκανε γνωστό πως ζήτησε από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στρατιωτική υποστήριξη στον αγώνα του για την καταπολέμηση των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους στη Φλόριντα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής «θα μας βοηθήσουν στις περιπολίες, όχι μόνο για (παταχτεί η) διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για τα προβλήματα παράνομης αλιείας», είπε ο Νομπόα σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τρίτη στο Radio Sucesos.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν το Σάββατο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. «Ήταν μια αρκετά θετική συνάντηση», είπε ο πρόεδρος του Ισημερινού, συμπληρώνοντας πως μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα ασφαλείας, παράνομης μετανάστευσης και εμπορικών σχέσεων.

Ο Τραμπ είπε πως «θα εξετάσει» το αίτημα του Ισημερινού να συμπεριλάβει «στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων» συμμορίες από τον Ισημερινό με διεθνείς διασυνδέσεις, σύμφωνα με τον Νομπόα.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού ζήτησε πρόσφατα από το κοινοβούλιο να προχωρήσει σε αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος για να αρθεί η απαγόρευση εγκατάστασης ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα. Μέχρι το 2009, οι ΗΠΑ διατηρούσαν στρατιωτική βάση στη Μάντα (νοτιοδυτικά).

Τον προηγούμενο μήνα, είχε ανακοινώσει «στρατηγική συμμαχία» με τον Έρικ Πρινς, ιδρυτή αμερικανικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Blackwater, η οποία είχε εμπλακεί στη δολοφονία 17 αμάχων στη Βαγδάτη το 2007.

«Μια ομάδα θα έρθει τις προσεχείς ημέρες στη χώρα μας. Θα έχουμε τις πρώτες συναντήσεις εργασίας μαζί της. Για την ώρα, μιλάμε για συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, αλλά η παρουσία της εδώ δεν θα περιοριστεί απαραίτητα σε αυτούς τους δύο τομείς», δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Τζιανκάρλο Λοφρέδο σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του – ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως – και των στρατηγικής σημασίας λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός σπαράσσεται τα τελευταία χρόνια από τη βία των συμμοριών που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ το 2023, αφού από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους (2018) εκτοξεύτηκε σε 47 ανά 100.000 κατοίκους, για να υποχωρήσει σε 38 το 2024.

