Οι αϊτινές αρχές αναγνώρισαν χθες Τρίτη πως διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο κοινότητας μερικές δεκάδες χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, μετά την έφοδο συμμοριών σε φυλακή που είχε αποτέλεσμα να δραπετεύσουν πάνω από πεντακόσιοι κρατούμενοι κι εν μέσω συγκρούσεων.

Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος της πόλης Μιρμπαλέ και της φυλακής, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, οδήγησε στην απόδραση 529 εγκλείστων, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών στην περιοχή, ο Φρεντερίκ Οσεάν.

«Οι αστυνομικοί, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, τράπηκαν σε φυγή από το τμήμα. Οι δράστες της επίθεσης μπόρεσαν να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους και προκάλεσαν ζημιές στην πόλη πριν από την έλευση ενισχύσεων», συνόψισε ο κ. Οσεάν, κάνοντας λόγο για «νεκρούς και τραυματίες στις τάξεις του τοπικού πληθυσμού».

Χιλιάδες κάτοικοι της Μιρμπαλέ, πόλης με πληθυσμό περίπου 100.000 ανθρώπων, προσέφυγαν σε γειτονικές κοινότητες, πρόσθεσε ο κ. Οσεάν.

Συμμορίες, υποστηριζόμενες από κακοποιούς που κατέφθασαν από αλλού, εμπλέκονταν σε μάχες με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, είπε ο αξιωματούχος.

«Κατέλαβαν τον έλεγχο λυκείου στη ζώνη. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Διατρέχουμε κίνδυνο να χάσουμε τον έλεγχο της πόλης», περίπου πενήντα χιλιόμετρα από την Πορτ-ο-Πρενς, παραδέχτηκε.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει εδώ και χρόνια βυθισμένη σε κρίση εξαιτίας της δράσης πάνοπλων συμμοριών, που κατηγορούνται για φόνους, βιασμούς, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, κατάσταση που χειροτερεύει η χρόνια πολιτική αστάθεια.

Η χώρα βιώνει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας από τα μέσα του Φεβρουαρίου, με επιθέσεις κακοποιών εναντίον του πληθυσμού.

Παρά την παρουσία της πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), η κατάσταση ως προς την ασφάλεια δεν σταματά να επιδεινώνεται.

Η δύναμη αυτή, υπό την ηγεσία της Κένυας και με πράσινο φως του ΟΗΕ, άρχισε να αναπτύσσεται το περασμένο καλοκαίρι και η δύναμή της ως αυτό το στάδιο είναι περίπου 1.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί από έξι χώρες, πολύ μικρότερη από τα 2.500 μέλη που προβλεπόταν να έχει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την επίθεση στη Μιρμπαλέ, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Κάλεσε τις τοπικές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να «διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους» για να αποκατασταθεί η τάξη στη χώρα της Καραϊβικής, ιδίως παρέχοντας στην πολυεθνική δύναμη εξοπλισμό και προσωπικό.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης Φριτς Αλφόνς Ζαν αναγνώρισε προχθές Δευτέρα ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου», κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της έδρας του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας εκτός Πορτ-ο-Πρενς λόγω της ανασφάλειας.

Στο μεταξύ, πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ΠΑΥΑ δήλωσαν πως δυο κενυάτες συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν σοβαρά σε συγκρούσεις με κακοποιούς την τελευταία εβδομάδα.

Η αποστολή υπέστη την πρώτη της απώλεια τον Φεβρουάριο και, την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε πως μέλος της «αγνοείται». Ο αϊτινός Τύπος ανέφερε πως το μέλος της αποστολής είναι νεκρό. Οι τρεις αστυνομικοί που μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν πως πιστεύεται ότι ο συνάδελφός τους είναι νεκρός.

Οι τραυματισμοί καταγράφτηκαν σε περιπολίες ρουτίνας στην πρωτεύουσα. Το ένα από τα μέλη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν σφαίρα διαπέρασε το κράνος του, εξήγησαν. Άλλο τραυματίστηκε όταν πυρά διαπέρασαν τη θωράκιση οχήματος από αυτά που έχουν δωρίσει οι ΗΠΑ, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, που διαμαρτύρονται πως δεν είναι ασφαλή, να αρνούνται να χρησιμοποιήσουν πολλά.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΥΑ Τζακ Ομπάκα δήλωσε ότι δυο αστυνομικοί διακομίστηκαν στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία για να τους προσφερθούν ιατρικές περιποιήσεις.

«Όπως σε κάθε αποστολή, οι απώλειες μερικές φορές είναι αναπόφευκτες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

