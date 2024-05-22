Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε το Κλιστσίιβκα, χωριό της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο το Κίεβο είχε θέσει εκ νέου υπό τον έλεγχό του τον Σεπτέμβριο του 2023, κατά τη θερινή του αντεπίθεση που δεν στέφθηκε τελικά από επιτυχία.

"Οι μονάδες του Νότου, έπειτα από ενεργές επιχειρήσεις, απελευθέρωσαν τον οικισμό Κλιστσίιβκα", ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η αργή αυτή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, με τίμημα βαριές απώλειες, δεν έχει ωστόσο επιτρέψει μέχρι στιγμής την επίτευξη σημαντικής προόδου έναντι των ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίες αμύνονται, αντιμετωπίζοντας έλλειψη στρατιωτών και εξοπλισμών και επίσης από τις 10 Μαΐου την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου όφειλαν να αποστείλουν πολύτιμες ενισχύσεις.

Το χωριό Κλιστσίιβκα βρίσκεται ακριβώς νότια της Μπαχμούτ, πόλης που καταστράφηκε από τις συγκρούσεις και κατακτήθηκε από τον ρωσικό στρατό τον περσινό Μάιο, έπειτα από μάχες που μαίνονταν για δέκα μήνες.

Αποτελεί έναν από τους ελάχιστους οικισμούς που ανακατέλαβε το Κίεβο κατά τη μεγάλη θερινή αντεπίθεσή του, η οποία αποσκοπούσε στη διάσπαση του μετώπου στα ανατολικά και τα νότια, με τη βοήθεια δυτικών όπλων, αλλά προσέκρουσε στη συμπαγή άμυνα των ρωσικών δυνάμεων.

Ρωσική επίθεση στην πόλη Τσουχούιβ στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι σήμερα το πρωί, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Τσουχούιβ με πυραύλους S-400, προκαλώντας ζημιές σε έναν παιδικό σταθμό και μία κατοικία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την αστυνομία του Χαρκόβου μέσω της εφαρμογής Telegram.

Δεν τραυματίστηκαν παιδιά, και τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες έλαβαν ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνήτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματα στις βορειοανατολικές περιοχές, θέτοντας ως στόχο υποδομές ενέργειας και μεταφορών με drones και πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.