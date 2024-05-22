Ο μισός πληθυσμός της γης δεν μπορεί να πει ελεύθερα τη γνώμη του σύμφωνα με μια νέα έκθεση για την ελευθερία της έκφρασης.

Στην ετήσια έκθεσή της, η ομάδα υπεράσπισης Άρθρο 19 διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν «κρίση» στην ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης ήταν ο υψηλότερος αυτόν τον αιώνα μετά από μια απότομη αύξηση από το 34% το 2022 στο 53% το 2023.

«Σε κανένα σημείο τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν στερηθεί τόσοι πολλοί άνθρωποι τα οφέλη των ανοιχτών κοινωνιών, όπως η ικανότητα να εκφράζουν απόψεις, να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερα μέσα ενημέρωσης ή να συμμετέχουν σε ελεύθερες και ανοιχτές εκλογές», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Άρθρου 19 Κουίν ΜακΚιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian, οι συντάκτες της έκθεσης ανησυχούσαν ιδιαίτερα από την επιδείνωση της κατάστασης στην Ινδία τα τελευταία 10 χρόνια υπό την κυριαρχία του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, αλλάζοντας την ταξινόμηση από «περιορισμένη» σε «κρίσιμη».

Η Αιθιοπία επαναταξινομήθηκε επίσης σε «κρίσιμη», ενώ οκτώ άλλες χώρες είδαν επίσης επιδείνωση στις ελευθερίες πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων της Μπουρκίνα Φάσο, της Σενεγάλης και της Μογγολίας.

«Οι παραβιάσεις των ελευθεριών συμβαίνουν καθημερινά και σε όλο τον κόσμο, καθώς οι ηγέτες υποβαθμίζουν τις ελευθερίες μας μία προς μία. Πολλοί το κάνουν μέσω λεπτών αλλαγών πολιτικής που παρουσιάζονται στο όνομα της «δημόσιας ασφάλειας», της «ηθικής» ή της «εθνικής ασφάλειας» – σφίγγοντας το σχοινί έως ότου δεν υπάρχει χώρος για ανάσα», είπε ο McKew.

Η έκθεση θεωρεί ότι μια χώρα βρίσκεται σε κρίση όταν η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησής της βρίσκεται στα χειρότερα επίπεδα, με τους πολίτες να μην μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα ή να εκφράσουν τη διαφωνία τους χωρίς τιμωρία ενώ τα μέσα ενημέρωσης λογοκρίνονται.

Στο Κασμίρ, μια από τις περιοχές του κόσμου όπου οι δημοσιογράφοι έχουν κατασταλεί σημαντικά τους δικαιώματα στην εργασία – συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των διαβατηρίων τους και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα – μια πηγή είπε: «Σκέφτομαι 10 φορές πριν πάω σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος λόγω της ταυτότητάς μου – ως μουσουλμάνος και δημοσιογράφος. Δεν αναφέρω καν ότι είμαι από το Κασμίρ – αυτό είναι ένα εντελώς νέο παιχνίδι».

Λένε ότι φοβούνται ότι θα δεχθούν επίθεση από ινδουιστές εθνικιστές ενώ έκαναν ρεπορτάζ. «Είναι πολύ δύσκολο ως μουσουλμάνος ρεπόρτερ να πηγαίνεις σε ευάλωτα μέρη τώρα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το διαβατήριό τους έχει κατασχεθεί από τις Αρχές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον να ταξιδεύουν για να καλύψουν κάποιο θέμα ή για εκπαίδευση.

«Ήταν ασφυκτικό», είπαν. «Έχω χάσει πολλή δουλειά. Οι ευκαιρίες μου έχουν μειωθεί τόσο πολύ που μερικές φορές νιώθω ότι θέλω να φύγω από τη δημοσιογραφία».

Ενώ το Άρθρο 19 θρηνούσε την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης παγκοσμίως, η έκθεση ήταν αισιόδοξη για βελτίωση τηςκατάστασης στη Βραζιλία από τότε που ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έφυγε από την εξουσία, ταξινομώντας τη χώρα τώρα ως «ανοιχτή» αφού προηγουμένως την είχε χαρακτηρίσει «περιορισμένη».

