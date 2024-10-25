Την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στην κοινή γνώμη ότι οι στόχοι του πολέμου του Ισραήλ αλλάζουν. Με τη Γάζα ερειπωμένη, περισσότερους από 42.000 Παλαιστίνιους νεκρούς, και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους εκτοπισμένους, το Ισραήλ έστρεφε το βλέμμα του στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο, όπου οι συνεχείς ανταλλαγές ρουκετών πέρα από τα σύνορα με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ είχαν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες να βρουν καταφύγιο μακριά από τα σύνορα.



Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ περιελάμβαναν τώρα την ασφαλή επιστροφή αυτών των αμάχων στα σπίτια τους, δίχως τη συνεχή απειλή πυραύλων. Αλλά περισσότερο από ένα μήνα μετά την επαγγελία του Νετανιάχου, για μια καταστροφική αεροπορική και χερσαία εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ, μετά εξολόθρευση της πολιτικής και στρατιωτικής της ηγεσίας και τον εκτοπισμό 1,2 εκατ. Λιβανέζων αμάχων – συμπεριλαμβανομένων σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιών – ήταν το σπίτι του ίδιου του πρωθυπουργού που θα γινόταν στόχος.



Το Σαββατοκύριακο, ένα drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ συνετρίβη στην πλευρά της εξοχικής κατοικίας του Νετανιάχου στην Καισάρεια, μακριά από τα σύνορα του Λιβάνου. Ευτυχώς για τον πρωθυπουργό, δεν ήταν στο σπίτι.



Ο Φαουάζ Γκεργκές, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο London School of Economics, παρατηρεί στο France 24 ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ τίμημα από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ παρά τις καταστροφικές απώλειες που προκλήθηκαν στην οργάνωση.



«Αυτό που είδαμε τώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται να έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία, η Χεζμπολάχ έχει ξανασταθεί στα πόδια της, η Χεζμπολάχ αντιστέκεται και προκαλεί απώλειες στο Ισραήλ σε καθημερινή βάση», είπε. «Οι πύραυλοι της Χεζμπολάχ στοχεύουν πλέον οποιοδήποτε μέρος του Ισραήλ, εννοώ κυριολεκτικά οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένου της κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και συμπεριλαμβανομένων των βασικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ισραήλ».



Τα λόγια είναι φτωχά για την κλίμακα της εκστρατείας του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ. Η ενεργοποίηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου, χιλιάδων παγιδευμένων pagers και γουόκι τόκι που πιστεύεται ότι ανήκαν σε μαχητές της Χεζμπολάχ σκότωσε δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, και τραυμάτισε χιλιάδες άλλους. Τις ημέρες που ακολούθησαν αυτές τις επιθέσεις, το Ισραήλ εξαπέλυσε επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον, όπως είπε, θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, στην κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά και στην ίδια την πρωτεύουσα Βηρυτό.



Στις 27 Σεπτεμβρίου, μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή με πυραύλους «bunker-buster», κατασκευής ΗΠΑ, κατά πολυκατοικιών στο νότιο προάστιο της πόλης, Νταχίγια, προκάλεσαν χάος και σκότωσαν τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Ο φερόμενος ως διάδοχός του, Χασέμ Σαφιεντίν, θα δολοφονηθεί λίγες μέρες αργότερα. Άλλα ανώτερα στρατιωτικά στελέχη της οργάνωσης έχουν πέσει επίσης θύματα του σφυροκοπήματος του Ισραήλ.



Αυτά τα πλήγματα συνεχίστηκαν, φτάνοντας στην καρδιά της κεντρικής Βηρυτού καθώς τέθηκαν στο στόχαστρο τραπεζικό δίκτυο της πολιτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ. Στη σκιά αυτών των καθημερινών χτυπημάτων, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν περάσει τα σύνορα, πραγματοποιώντας αυτό που οι IDF περιγράφουν ως «περιορισμένες επιχειρήσεις» που οδήγησαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τους μαχητές της Χεζμπολάχ.



Ο Γκέργκες τόνισε ότι η δολοφονία του Νασράλα από το Ισραήλ και μεγάλου μέρους της στρατιωτικής ιεραρχίας έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στην ένοπλη ομάδα.



«Νομίζω ότι τις πρώτες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ ήταν ζαλισμένη, σοκαρισμένη και ματωμένη – η διοίκηση βασικά δεν λειτουργούσε σωστά», είπε. «Και νομίζω ότι δεν μπορείτε πραγματικά να κατανοήσετε τους πανηγυρισμούς σε Ισραήλ και ΗΠΑ παρά μόνο με την κατανόηση της δύσκολης θέσης στην οποία βρέθηκε η Χεζμπολάχ αφού υπέστη αυτές τις μεγάλες, καταστροφικές αποτυχίες».



Παρά τη σχεδόν ολοκληρωτική εξολόθρευση της ανώτερης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της, και την εξάλειψη δεκάδων σημείων αποθεμάτων όπλων και δεκάδων στρατιωτικών θέσεων, τα όπλα της Χεζμπολάχ δεν έχουν «σωπάσει». Η ομάδα πιστεύεται ότι έχει στη διάθεσή της περίπου 50.000 μαχητές –οι μισοί από τους οποίους έφεδροι– και έως και 200.000 πυραύλους, ορισμένοι από αυτούς ικανοί να πλήξουν στόχους βαθιά στο ισραηλινό έδαφος.



Η σιιτική ομάδα συνέχισε να εκτοξεύει μπαράζ πυραύλων σε στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ – πρώτον, τη συνήθη εκτόξευση ρουκετών, καθώς και εκρηκτικά drones και, από χθες Πέμπτη, πυραύλους ακριβείας που εκτοξεύθηκαν σε στρατιωτικό εργοστάσιο στα περίχωρα του Τελ Αβίβ. Ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις έχουν «ξεγλιστρήσει» από τον περίφημο «Iron Dome», τον αντιπυραυλικό Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ, σκοτώνοντας Ισραηλινούς στρατιώτες και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.



Ο Γκέργκες είπε ότι μέρος του μυστικού της αντοχής της Χεζμπολάχ παρά την εξόντωση μεγάλου μέρους της ηγεσίας της βασίζεται εν μέρει στη μακροχρόνια πρακτική της οργάνωσης να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τους μαχητές της ως σχεδόν πλήρως αυτόνομες μονάδες.

«Η Χεζμπολάχ ως παραστρατιωτική οργάνωση έχει εξουσιοδοτήσει τις χωριστές μονάδες της και τους χωριστούς διοικητές πεδίου να ενεργούν μόνοι τους», σημείωσε. «Κάθε μονάδα της Χεζμπολάχ στο πεδίο στον νότιο Λίβανο ή στην κοιλάδα Μπεκάα έχει βασικά εκπαιδευτεί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια της, να βασίζεται στη δική της κρίση. «Κάθε μονάδα ενεργεί μόνη της τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες – όλο αυτό είναι ανταρτοπόλεμος με όρους ξεχωριστών μονάδων».



Μια ενημέρωση που ετοίμασε τον Μάρτιο από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε ότι η δομή της παραστρατιωτικής ομάδας έχει «κτιστεί» ακριβώς για συγκρούσεις τύπου «Δαβίδ και Γολιάθ» με τον πιο συμβατικό σύγχρονο στρατό του Ισραήλ.



«Αυτός ο σχεδιασμός δύναμης επέτρεψε στη Χεζμπολάχ να λειτουργεί αποτελεσματικά υπό συνθήκες συντριπτικής ισραηλινής ισχύος πυρός», ανέφερε. «Το 2006, για παράδειγμα, οι μονάδες ρουκετών της σχεδιάστηκαν για να δημιουργήσουν μια τοποθεσία εκτόξευσης, να εκτοξεύσουν και να διασκορπιστούν σε λιγότερο από 28 δευτερόλεπτα, βασιζόμενες σε προεγκατεστημένο εξοπλισμό, υπόγεια καταφύγια και ποδήλατα MTB για να επιτύχουν μικρό ‘’παράθυρο’’ έκθεσης».



Από πολλές απόψεις, η αντοχή της Χεζμπολάχ ενάντια στη συντριπτική στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ δείχνει πόσο πολύ η ομάδα είχε προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή. Δημιουργημένη και διαμορφωμένη μέσα από το χάος της εισβολής και της κατοχής του Λιβάνου από το Ισραήλ το 1982, η ομάδα γνωρίζει καλά από αντάρτικα ενάντια σε υπέρτερη στρατιωτική δύναμη.



Οι ίδιες τακτικές θα το εξυπηρετούσαν καλά το 2006, όταν ένα Ισραήλ γεμάτο υπερβολική αυτοπεποίθηση έστειλε χιλιάδες στρατιώτες και κονβόι με τανκς πέρα από τα σύνορα, μόνο και μόνο για να βρει τις δυνάμεις του καθηλωμένες από μαχητές με εξαιρετική γνώση του ανάγλυφουτ του νότιου Λιβάνου.



Ο Γκέργκες επισήμανε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται έτοιμη να πολεμήσει έναν τρομακτικό πόλεμο φθοράς κατά των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων – ακόμη και με το κόστος της συνεχιζόμενης καταστροφής των στρατιωτικών της δομών.



«Περισσότερο από ένα μήνα μετά την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ δεν ελέγχει πλήρως ούτε ένα χωριό. Ούτε ένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Φυσικά, το Ισραήλ εισέρχεται με συντριπτική δύναμη, καταλαμβάνει ένα χωριουδάκι, το μισό χωριό, αλλά η Χεζμπολάχ δύναται να αντισταθεί και να αναγκάσει τους ισραηλινούς στρατιωτικούς σχηματισμούς να υποχωρήσουν υπό πυρά. Σκεφτείτε ότι από την ευρύτερη οπτική της Χεζμπολάχ, ο χρόνος είναι με το μέρος της, όχι με το μέρος του Ισραήλ».



Η αμφιλεγόμενη απόφαση της Χεζμπολάχ να υποστηρίξει τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια του βάναυσου εμφυλίου πολέμου της Συρίας έδωσε επίσης στους μαχητές της ομάδας πρόσφατη εμπειρία με πιο συμβατικά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων μεραρχιών και πυροβολικού - αν και η ιδέα ότι αυτού του είδους οι ελιγμοί θα απαιτούνταν στο νότιο Ο Λίβανος φαίνεται απίθανη. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο Γκέργκες, η Χεζμπολάχ φαίνεται να παίζει ένα πιο μακροπρόθεσμο παιχνίδι.



«Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η Χεζμπολάχ δεν χρειάζεται πραγματικά να νικήσει το Ισραήλ, δεν μπορεί να νικήσει το Ισραήλ – δεν είναι αυτό το ζήτημα», παρατήρησε. «Η ιδέα της Χεζμπολάχ είναι να εμποδίσει το Ισραήλ να έχει ασφάλεια – τελεία. «Όχι μόνο στα βόρεια σύνορά του, αλλά σε πολλά μέρη του Ισραήλ».

