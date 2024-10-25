Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε κίνηση να στείλει στρατεύματά της για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία θα ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι έχει όντως πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάπτυξη.

Μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων από Σεούλ και Κίεβο για ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, μόλις αυτή την εβδομάδα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και δυτικές χώρες δήλωσαν βέβαιοι για αυτό και ότι έχουν αποδείξεις ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει χιλιάδες στρατεύματα στη Ρωσία για πιθανή ανάπτυξη τους στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Προηγουμένως, τόσο η Πιονγκγιάνγκ όσο και το Κρεμλίνο είχαν απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς ως αβάσιμες φήμες.

Ωστόσο όταν ρωτήθηκε σχετικώς χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέψευσε βορειοκορεατικά στρατεύματα βρίσκονται στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι είναι δουλειά της Μόσχας να εφαρμόσει τη συνθήκη εταιρικής σχέσης με την Πιονγκγιάνγκ.

Το Κίεβο αναφέρει η συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο, που ξεκίνησε με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ενδέχεται να ισοδυναμεί με έγκλημα επιθετικότητας με βάση το διεθνές δίκαιο.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Γιονγκ Γκιου δήλωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν εμπλέκεται άμεσα σε θέματα που χειρίζεται το υπουργείο Άμυνας και δεν θα σχολιάσει οποιαδήποτε ανάπτυξη.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο για το οποίο μιλούν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι θα είναι μια ενέργεια σύμφωνη με τους κανονισμούς του διεθνούς δικαίου».

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει στενότερες σχέσεις από την έναρξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής ενός νέου αμοιβαίου αμυντικού συμφώνου. Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Βόρεια Κορέα ότι προμήθευε όπλα στη Ρωσία, κάτι που η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα αρνήθηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει βορειοκορεατικά στρατεύματα στο πεδίο της μάχης από τις 27 έως τις 28 Οκτωβρίου, επικαλούμενος αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) ανακοίνωσε χθες ότι οι πρώτες μονάδες Βορειοκορεατών στρατιωτών, που εκπαιδεύτηκαν στη Ρωσία, έχουν αναπτυχθεί στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μια ρωσική συνοριακή περιοχή όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εισβάλει.

Η GUR τόνισε ότι περίπου 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων 500 αξιωματικών και τριών στρατηγών, βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και η εκπαίδευση λάμβανε χώρα σε πέντε στρατιωτικές βάσεις.

