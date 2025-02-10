Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μίλησε σήμερα στην Τεχεράνη ενώπιον τεράστιου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί, με αφορμή τον εορτασμό της 46ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Ο Πεζεσκιάν αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των ΗΠΑ όσον αφορά την επιδίωξή τους για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, από τη στιγμή που την ίδια ώρα επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν.

«Αν οι ΗΠΑ ήταν ειλικρινείς για τις διαπραγματεύσεις γιατί μας επέβαλαν κυρώσεις;» διερωτήθηκε ο Ιρανός πρόεδρος ενώ κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι θέλει να κάνει την Ισλαμική Δημοκρατία «να γονατίσει».

«Ο Τραμπ λέει "θέλουμε να μιλήσουμε με το Ιράν" και υπογράφει σε μνημόνιο όλες τις συνωμοσίες για να κάνει την Επανάστασή μας να γονατίσει», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.

«Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο (...) αλλά δεν θα υποκύψουμε στις εξωτερικές πιέσεις», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος.

«Η Αμερική πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το Ιράν να γονατίσει προκαλώντας τον διχασμό ανάμεσα στις συνιστώσες του ιρανικού έθνους» είπε ακόμα ο Πεζεσκιάν στην ομιλία του.

«Αν κρατηθούμε χέρι-χέρι, θα μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της χώρας», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «το Ισραήλ και όχι το Ιράν, αποσταθεροποιεί την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα την πολιτική του άσκησης «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών που έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, να εμποδιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και επέβαλε νέες κυρώσεις στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να έχει μια πυρηνική ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, η τήρηση της οποίας να μπορεί να εξακριβωθεί τονίζοντας ωστόσο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα»,

Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με το Ιράν και εξέφρασε προθυμία να μιλήσει με τον Πεζεσκιάν.

Οι Ιρανοί τιμούν σήμερα την 46η επέτειο της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασης, με την οποία ανατράπηκε ο σάχης Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, πραγματοποιώντας πορείες στους δρόμους της Τεχεράνης και σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

