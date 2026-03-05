Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά αμερικανικής βάσης στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

«Το αρχηγείο των δυνάμεων του αμερικανικού επιτεθεμένου στο Ερμπίλ», στο βόρειο Ιράκ, «έγινε στόχος επίθεσης με drones από χερσαίες δυνάμεις», τόνισε η ανακοίνωση του στρατού που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

