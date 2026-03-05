O Πάπας Λέων ζητά σε βίντεο από τον Θεό να βοηθήσει τους ηγέτες να απαρνηθούν τον πόλεμο

Ο Πάπας Λέων δημοσίευσε ένα βίντεο την Πέμπτη, προσευχόμενος στον Θεό να βοηθήσει τους παγκόσμιους ηγέτες να απαρνηθούν τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη έκκληση, καθώς η εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζεται για έκτη ημέρα.

«Κύριε, φώτισε τους ηγέτες των εθνών, ώστε να έχουν το θάρρος να εγκαταλείψουν τα σχέδια θανάτου», ανέφερε ο ποντίφικας στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Σήμερα αναπέμπουμε την προσευχή μας για την ειρήνη στον κόσμο, ζητώντας από τα έθνη να απαρνηθούν τα όπλα και να επιλέξουν την οδό του διαλόγου και της διπλωματίας», πρόσθεσε.

Ο Λέων δημοσιεύει κάθε μήνα ένα βίντεο για να ανακοινώσει τις προθέσεις της προσευχής του. Η πρόθεση του Πάπα για τον Μάρτιο είναι «για τον αφοπλισμό και την ειρήνη».

Παραμένει ασαφές αν το βίντεο δημιουργήθηκε ειδικά για να ανταποκριθεί στην στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία έχει πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, και ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Βατικανό δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση σχετικά με το πότε ηχογραφήθηκε το βίντεο.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Βατικανού προειδοποίησε την Τετάρτη ότι τα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι τα κράτη δεν έχουν το δικαίωμα να εξαπολύουν «προληπτικούς πολέμους».

«Εάν αναγνωριζόταν στα κράτη το δικαίωμα στον "προληπτικό πόλεμο"... ολόκληρος ο κόσμος θα κινδύνευε να τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, Γραμματέας του Κράτους του Βατικανού, σε συνέντευξή του στο Vatican News.

Στο βίντεό του, ο Πάπας ζήτησε από τον Θεό να βοηθήσει τον κόσμο να κατανοήσει ότι «η πραγματική ασφάλεια δεν προέρχεται από τον έλεγχο που τροφοδοτείται από τον φόβο, αλλά από την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.