Πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός 15χρονου παιδιού για την Ευρώπη, τον κόσμο, αλλά και για την ίδια του την πατρίδα, ένα ταξίδι στο εξωτερικό; Σημαντικά, όπως έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγών σχολείων και αυτό επιβεβαίωσαν και οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκαν για ένα τετραήμερο στη Γερμανία, προσκεκλημένοι του Γυμνασίου της πόλης Ζίγκμπουργκ (Anno Gymnasium Siegburg) και παράλληλα εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και για μια επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Welle στη Βόννη.



Τους μαθητές υποδέχτηκε και ξενάγησε η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της DW, Δήμητρα Κυρανούδη, μαζί με τον προκάτοχό της Σπύρο Μοσκόβου. Τις πρώτες γενικές πληροφορίες για τη «γνωριμία» με τον χώρο και τις δημοσιογραφικές προτεραιότητες ενός παγκόσμιου μιντιακού οργανισμού έλαβαν τα παιδιά από την εισαγωγική παρουσίαση της Άντελχαϊντ Φάιλκε, Διευθύντριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Γνωριμίες πρόληψης του ρατσισμού

Τα 15 κορίτσια και αγόρια από τη Θεσσαλονίκη έδειξαν ενθουσιασμένα από την εμπειρία τους και από την υποδοχή των συνομηλίκων τους, που είχαν σκεφτεί μέχρι και να υψώσουν την ελληνική σημαία έξω από το γερμανικό σχολείο για να τους υποδεχτούν.



«Στην αρχή, πριν από αυτό το ταξίδι, είχα πολλά στερεότυπα για τους Γερμανούς, αλλά εξαλείφθηκαν όλα… αποδείχθηκε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας» λέει ο Αριστείδης. Και η Καλλιόπη εξηγεί «βρήκαμε πολλά κοινά σημεία, λίγο τα σχολεία είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι τόσο διαφορετικοί από εμάς». Ο Νίκος βρήκε πιο ενδιαφέρον σημείο την ευκαιρία «για γνωριμία με άτομα από άλλη εθνικότητα, με τα οποία μπορέσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες, αλλά και να μάθουμε άλλους τρόπους ζωής».



«Γνωρίσαμε την πόλη και αποκτήσαμε καινούργιους φίλους. Μάθαμε καινούργια πράγματα, όπως για παράδειγμα για τον ρατσισμό και τα στερεότυπα και συζητήσαμε πώς μπορούμε να τα εξαλείψουμε» λέει η Ηλιάνα. Η Ιωάννα εντυπωσιάστηκε από τα σχολεία και τα κτήρια, που είναι πολύ πιο καθαρά και οργανωμένα. «Πιστεύω είναι πολύ ωραία να μένεις εδώ πέρα».



Κάτι ανάλογο επεσήμανε και ο Κωνσταντίνος, που ενθουσιάστηκε από την επίσκεψη στους χώρους του Πανεπιστημίου της Βόννης, που το βρήκε «μαγευτικό». «Η ιδέα να σπουδάσω εδώ μου αρέσει πολύ και θα το σκεφτώ σοβαρά». Η ιδέα για σπουδές αλλά και εργασία στο εξωτερικό φάνηκε να συγκινεί αρκετούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες, κυρίως για λόγους οικονομικούς, αλλά και ποιότητας εργασίας και ζωής συνολικά.

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη

Ο Ραφαήλ ήταν από τα παιδιά που είχε τύχει να δουν το πρόγραμμα της DW στην τηλεόραση: «Είχα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για έμπιστη πηγή πληροφορίας, για μεγάλο μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης και θεώρησα ότι θα ήταν χρήσιμο να το ψάξω περισσότερο και να παρακολουθήσω και σπίτι μου το ελληνικό πρόγραμμα, και γενικά για να ενημερωθώ για την κατάσταση στον κόσμο».



Οι συμμαθητές του ανακάλυψαν τώρα ότι η DW είναι παρούσα και σε καινούργιες πλατφόρμες ενημέρωσης και επικοινωνίας, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και «υποσχέθηκαν» να την παρακολουθούν στο μέλλον. Για τους δημοσιογράφους είχε μεγάλο έως σοκαριστικό ενδιαφέρον να ακούσουν ότι κανένα παιδί δεν δήλωσε να ενημερώνεται πλέον από έντυπα, ελάχιστα από την τηλεόραση και όλα από υπηρεσίες και δίκτυα στο κινητό τους.



Ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το ταξίδι, που είχε ακριβώς τον στόχο να φέρει τα παιδιά αντιμέτωπα με νέες εικόνες και να τα κάνει να βιώσουν στην πράξη έννοιες όπως η διαφορετικότητα και ο σεβασμός σε αυτή, αλλά και να τα ταξιδέψει στην ιστορία, ενάντια στη λήθη για τα εγκλήματα του ναζισμού, ήταν και η καθηγήτρια Ξανθίππη Σαββουλίδου, που είχε την ιδέα αλλά και την ευθύνη για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.



Το ραντεβού με τους συνομηλίκους τους από το Ζίγκμπουργκ ανανέωσαν οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου για τον Σεπτέμβριο, όταν θα τους περιμένουν να τους φιλοξενήσουν στη Θεσσαλονίκη και να τους δώσουν μια γεύση από τον δικό τους τρόπο ζωής και την καθημερινότητά τους. Και φυσικά η DW θα είναι πάλι εκεί. Στο μεταξύ οι Γερμανοί μαθητές θα περνούν μπροστά από τη μηλιά, που φύτεψαν στο προαύλιο του σχολείου τους τα ελληνόπουλα, και την πέτρα με το σύνθημα «Δικαιοσύνη», στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών.

