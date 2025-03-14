Κρεμλίνο: Είμαστε «επιφυλακτικά αισιόδοξοι» για συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Μιλώντας μετά τη χθεσινοβραδινή (Πέμπτη) επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «όταν ο κ. Γουίτκοφ φέρει όλες τις πληροφορίες στον πρόεδρο Τραμπ, θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα μιας συνομιλίας (μεταξύ Τραμπ και Πούτιν)».



«Υπάρχει κατανόηση από όλες τις πλευρές ότι χρειάζεται μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχουν λόγοι να είμαστε επιφυλακτικά αισιόδοξοι», σημείωσε ο Πεσκόφ.



Ο Πεσκόφ ουσιαστικά επανέλαβε την ίδια ρητορική που χρησιμοποίησε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς σε μια συνέντευξή του στο Fox.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, έχει ήδη αναχωρήσει από τη Μόσχα, επιβεβαίωσε πηγή στο TASS.

Ο στενός σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είπε ότι η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Γουίτκοφ θα πραγματοποιηθεί όταν όλα είναι έτοιμα για αυτήν.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε προηγουμένως τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για «χειριστική» απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι ο Πούτιν προσποιήθηκε ότι την αποδέχτηκε «τη στιγμή που στην πραγματικότητα ετοιμάζεται να την απορρίψει».



«Ο Πούτιν το κάνει συχνά – δεν λέει ‘’όχι’’ ευθέως, αλλά καθυστερεί τα πράγματα και καθιστά αδύνατες τις λογικές λύσεις», είπε.

