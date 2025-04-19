Η Ρωσία υποστηρίζει ότι είναι κοντά στην ανακατάληψη του Κουρσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εκδίωξε τις ουκρανικές δυνάμεις από ένα χωριό στην περιοχή του Κουρσκ, αφήνοντας μόνο έναν εναπομείναντα οικισμό στην περιοχή υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε το Σάββατο σε ανακοίνωσή του στο Telegram ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν το χωριό Ολέσνια, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακαταλάβουν το χωριό Γκόρναλ, το τελευταίο καταφύγιο του ουκρανικού στρατού στην περιοχή, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την απώλεια του Ολέσνια. Υπενθυμίζεται ότι τα στρατεύματα του Κιέβου κατέλαβαν μέρος της περιοχής του Κουρσκ σε αιφνιδιαστική επίθεση τον Αύγουστο.

Η κατάληψη του ρωσικού εδάφους νωρίτερα παρείχε στην Ουκρανία ένα πιθανό διαπραγματευτικό χαρτί στην πιθανή ανταλλαγή εδαφών, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει σε μεγάλο βαθμό τα εδάφη που κατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις τον Αύγουστο, μειώνοντας τις ελπίδες της Ουκρανίας για ανταλλαγή εδαφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.