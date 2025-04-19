Ένας μήνας από τη σύλληψη Ιμάμογλου: Η Τουρκία σε αναβρασμό

Καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας από τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία, παραπέμπονται σε δίκη φοιτητές που είχαν πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις υπέρ του.



Δύσκολο να πιστέψει κανείς πόσες ανατροπές έλαβαν χώρα στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας σε τόσο πυκνό χρόνο. Πριν από ακριβώς έναν μήνα, στις 19 Μαρτίου, ο δημοφιλής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στην Ασφάλεια, στο δικαστήριο και τελικά στη φυλακή με την κατηγορία της διαφθοράς. Η αιφνίδια αυτή απομάκρυνση του δημάρχου από τα καθήκοντά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τουρκική κοινωνία, με τεράστια πλήθη να κατακλύζουν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης ζητώντας δικαιοσύνη και δημοκρατία. Μια αντίδραση που γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλης και εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της χώρας.



Ήταν ένα λαϊκό ξέσπασμα που θύμισε τα γεγονότα του Γκεζί του 2013. Όπως και στο Γκεζί, οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν αντιμετώπισαν τη βία της αστυνομίας με πολλές προσαγωγές και συλλήψεις, κυρίως νέων. Ο Ιμάμογλου, αν και στη φυλακή, εξελέγη με τεράστιο αριθμό ψήφων με εσωκομματική εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος πρόεδρος της χώρας, όποτε και αν γίνουν εκλογές έως το 2028.



Στην άδικη σύλληψή του η τουρκική νεολαία αντέδρασε με θυμό απέναντι σε μια ισλαμο-συντηρητική κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία πάνω από 22 χρόνια υπό τον ίδιο αρχηγό και που περιορίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.

Και δημοσιογράφοι στο εδώλιο

Χθες ξεκίνησαν οι μαζικές δίκες για τις διαδηλώσεις του Μαρτίου υπέρ του Ιμάμογλου, με 189 κατηγορούμενους -οι περισσότεροι φοιτητές- για αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται οκτώ δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο για να υποστηρίξει τους κατηγορούμενους. Η δίκη χωρίστηκε σε δυο δίκες τελικά και αναβλήθηκε λόγω ανεπαρκούς χώρου του δικαστηρίου.



Έναν μήνα μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου η ένταση και ο θυμός παραμένει σε ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας. Μπορεί από το πολιτικό σκηνικό να έχει απομείνει ο ισχυρότερος παίκτης, δηλαδή ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο ο παράγων Ιμάμογλου επηρεάζει αρνητικά την ευάλωτη τουρκική οικονομία, με τη τουρκική λίρα να έχει χάσει σχεδόν 8% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, παρά την ένεση των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Μάλιστα πριν από δυο ημέρες η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αναγκάστηκε να αυξήσει το επιτόκιο της από 42,5% στο 46%, φοβούμενη αύξηση του πληθωρισμού. Ακόμα και ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας να γίνει η δίκη του Ιμάμογλου το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν περαιτέρω κοινωνικές αντιδράσεις.

