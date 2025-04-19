Reuters: Το Ισραήλ δεν αποκλείει την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Το Ισραήλ δεν αποκλείει την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τους επόμενους μήνες, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο έναν ανώνυμο ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άτομα με γνώση του ζητήματος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα περιορισμένο χτύπημα στο Ιράν που θα απαιτούσε λιγότερη υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Μέρη των σχεδίων είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως πέρυσι στην κυβέρνηση Μπάιντεν, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο πρώην ανώτερους αξιωματούχους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ παρέπεμψε το Reuters σε σχόλια που έκανε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει αποτρέψει το Ισραήλ από μια επίθεση, αλλά ότι δεν «βιάζεται» να υποστηρίξει στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

Ένας άλλος ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ένα χτύπημα.

Πηγή: skai.gr

