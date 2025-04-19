Μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου υπέγραψε ένα βλήμα πυροβολικού με μήνυμα προς τον Πούτιν

Το μέλος του αμειρκανικού Κογκρέσου Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Ρεπουμπλικανός υπέρ της Ουκρανίας που εκπροσωπεί την Πενσυλβάνια, υπέγραψε ένα βλήμα πυροβολικού με ένα μήνυμα που προοριζόταν για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα ουκρανικά στρατεύματα χθες μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Φιτζπάτρικ βιντεοσκοπήθηκε να υπογράφει ένα βλήμα πυροβολικού με ένα «πολύ προσωπικό» μήνυμα προς τον Πούτιν. Το μήνυμα έγραφε: «Προς τον Πούτιν, Από: PA-1. #PeaceThroughStrength (μτφ. Ειρήνη μέσω ισχύος). Το PA-1 αναφέρεται στην κοινότητα της Πενσυλβάνια που εκπροσωπεί ο Φιτζπάτρικ από το 2017.

Ο Φιτζπάτρικ δήλωσε ότι «το μήνυμα παραδόθηκε με ακρίβεια». «Αγωνίζονται για τη δημοκρατία τους, αγωνίζονται για την ελευθερία τους - όλοι εμείς στην Αμερική πρέπει να τους στηρίξουμε», δήλωσε ο Φιτζπάτρικ σε ξεχωριστή βιντεοσκοπημένη ομιλία που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Facebook. «Πάντα τους υποστήριζα και πάντα θα τους υποστηρίζω. Ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους μου στο Κογκρέσο να έρθουν εδώ».

Republican Congressman Brian Fitzpatrick visited Ukraine's frontline and signed a shell for Putin reading, "Peace through strength." "It was a great honor to deliver a very 'personal' message to Putin from the frontline near Russia's border. The message hit its mark," he said. pic.twitter.com/5tdKyfpweC — WarTranslated (@wartranslated) April 19, 2025

