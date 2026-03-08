Ιρανικά ΜΜΕ: Επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη

Θέμα χρόνου είναι η εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν καθώς έχει επιτευχθεί συναίνεση πλειοψηφίας για τον ορισμό του σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «Συνέλευσης των Ειδικών», ένα σώμα 88 ισλαμιστών λογίων που επιλέγονται όλοι για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς. Ένα από τα μέλη, ο Αγιατολάχ Μοχάμεντμεχντί Μιρμπακέρι, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση από την πλειοψηφία.

Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «ορισμένα εμπόδια» πρέπει να επιλυθούν σχετικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου το περασμένο Σάββατο.

Ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας σχηματίστηκε για να κυβερνήσει τη χώρα σε προσωρινά αμέσως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη.

Πρόκειται για τους:

Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν

Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι , σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας

Ο Αλιρεζά Αραφί , νομικός και επικεφαλής της Μπασίτζ, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης

Πηγή: skai.gr

