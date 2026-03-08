Πεζεσκιάν: Οι δηλώσεις μου «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε ότι τα σχόλια του σήμαιναν αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, τονίζοντας ότι «τα σχόλιά του παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό».

Κατέστησε σαφές ότι το Ιράν επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονες, αλλά είναι αναγκασμένο να απαντήσει σε επιθέσεις χωρίς να επιθυμεί διχόνοια ή αναστάτωση των λαών.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αλλά τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

