Το Ιράν ισχυρίζεται πως έχει αιχμαλωτίσει Αμερικανούς στρατιώτες - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ωστόσο διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης

Ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM δήλωσε πως «το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές παράδειγμα».



