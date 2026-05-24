Στην κόψη του ξυραφιού παραμένουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ιρανική πηγή δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι παραμένουν διαφωνίες «για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης», και το θέμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω «εμποδίων που θέτουν οι ΗΠΑ».

«Το Ιράν δίνει έμφαση στην υλοποίηση των δικαιωμάτων του λαού του και αυτό το ζήτημα έχει μεταφερθεί στον Πακιστανό μεσολαβητή, ότι εάν συνεχιστεί η παρεμπόδιση από τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης» διεμήνυσε η ιρανική πηγή.

Ο αρχηγός του IRGC προειδοποιεί για «καταστροφική» απάντηση

Ο αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται στο «υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας» και θα δώσουν μια «καταστροφική και κολασμένη» απάντηση σε οποιαδήποτε ανανεωμένη επίθεση από τους εχθρούς, που θα εκτείνεται σε όλη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν.

Πεζεσκιάν: «Καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη»

Καμία απόφαση στο Ιράν δεν θα ληφθεί χωρίς την άδεια του Ανώτατου Ηγέτη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το Tasnim.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί εκτός του πλαισίου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, της συνταγματικής αρχής του Ιράν για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια.

Πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας πάντως ότι υπάρχουν «μερικά καλά νέα, αλλά όχι τελικά νέα».

«Η ιδέα ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πρόεδρος θα συμφωνήσει σε κάτι που τελικά θα θέσει το Ιράν σε ισχυρότερη θέση όσον αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες είναι παράλογη. Αυτό απλά δεν πρόκειται να συμβεί» διαβεβαίωσε ακόμη ο Μάρκο Ρούμπιο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τι έχει συμφωνηθεί σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν αντικρουόμενες.

