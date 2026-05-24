Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας με στόχο τρένο σκότωσε 24 άτομα και τραυμάτισε 70 - Βίντεο

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας που πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του έριξε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε ένα τρένο που μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό

Πακιστάν

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν σε μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας με στόχο ένα τρένο στο νοτιοδυτικό https://www.skai.gr/tags/pakistanΠακιστάν την Κυριακή, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο Anadolu.

Σύμφωνα με τις πηγές, ένας βομβιστής αυτοκτονίας που πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του έριξε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε ένα τρένο που μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό στην Κουέτα, την πρωτεύουσα του Μπαλουχιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά μήκος μιας σιδηροδρομικής γραμμής καθώς το τρένο κατευθυνόταν προς την περιοχή του καντονιού της πόλης.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ακουστεί αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν πολίτες, με πολλά σπίτια κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή και πολλά οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.

Ο απαγορευμένος από το Ισλαμαμπάντ Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν (BLA) ανέλαβε την ευθύνη σε δήλωση προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι ένας βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε στρατιωτικό προσωπικό.

Αναφέρθηκαν επίσης σφοδροί πυροβολισμοί μετά την έκρηξη, ενώ οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλά νοσοκομεία στην Κουέτα.

Το Μπαλουχιστάν, μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά και μια σημαντική διαδρομή για τον οικονομικό διάδρομο Κίνας-Πακιστάν, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό βία μαχητών που συνδέεται με αυτονομιστικές ομάδες.

TAGS: Πακιστάν
