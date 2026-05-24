Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας πάντως ότι υπάρχουν «μερικά καλά νέα, αλλά όχι τελικά νέα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε πάντως ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο σχέδιο συμφωνίας που, εάν οριστικοποιηθεί, θα ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ χωρίς τέλη.

«Καμία διεθνής πλωτή οδός, κανένας διεθνής εναέριος χώρος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί ή να εθνικοποιηθεί από καμία χώρα στον κόσμο. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να γίνει αποδεκτό ως μια νέα κανονικότητα» επισήμανε.

«Η ιδέα ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πρόεδρος θα συμφωνήσει σε κάτι που τελικά θα θέσει το Ιράν σε ισχυρότερη θέση όσον αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες είναι παράλογη. Αυτό απλά δεν πρόκειται να συμβεί» διαβεβαίωσε ακόμη ο Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στενό του Ορμούζ

Πάντως, ο στρατός του Ιράν τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, μετά την αναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Το στενό, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσει να υπόκειται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ πως το στενό θα επιστρέψει στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

