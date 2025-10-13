Για έναν απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο, αναμένεται να κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που είδε το πρακτορείο Reuters. «Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», θα πει ο Τραμπ, ο οποίος ανέβηκε καταχειροκροτούμενος στο βήμα της Κνεσέτ.

«Το Ισραήλ κέρδισε ό,τι είχε να κερδίσει με την ισχύ των όπλων. Είναι καιρός αυτές οι νίκες στο πεδίο να μεταφραστούν στο υπέρτατο τρόπαιο της ειρήνης και της ευημερίας για όλη την περιοχή. Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα πικρά μίση δεν έχουν προσφέρει τίποτα άλλο παρά δυστυχία και αποτυχία.Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, καταφέραμε το αδύνατο και φέραμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους», αναμένεται να προσθέσει ο Τραμπ

«Οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των βασικών αρχών της σταθερότητας της ασφάλειας της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ποτέ ξανά δεν θα ξεχάσουμε, ποτέ δεν θα αφήσουμε να ξανασυμβεί. Τείνουμε χείρα φιλίας και συνεργασίας ακόμη και στο Ιράν, το καθεστώς του οποίου προκάλεσε τόσο θάνατο στη Μέση Ανατολή», θα δηλώσει ακόμη ο Τραμπ σύμφωνα με τα αποσπάσματα της ομιλίας του.

Περισσότερα σε λίγο..

Παρακολουθήστε Live την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

Πηγή: skai.gr

