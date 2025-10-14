Μαδαγασκάρη: Ο πρόεδρος κλιμακώνει την κρίση, διαλύοντας την Εθνοσυνέλευση

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, ανακοίνωσε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, εν μέσω έντονης πολιτικής κρίσης και διαδηλώσεων που ηγούνται κυρίως νέοι της χώρας. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η κίνηση αυτή έχει νομική ισχύ.

Σε διάγγελμά του από άγνωστη τοποθεσία, ο Ρατζοελίνα τόνισε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων της νεολαίας GenZ και τις σημαντικές λιποταξίες από τον στρατό. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετακινήθηκε σε ασφαλές μέρος λόγω απειλών κατά της ζωής του, ενώ πηγές της αντιπολίτευσης και διπλωμάτες επιβεβαιώνουν πως εγκατέλειψε τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Μέσω ανάρτησης στο X, ο πρόεδρος υποστήριξε πως η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης ήταν «αναγκαία προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη» και ότι θα ανοίξει τον δρόμο για νέες εκλογές μέσα σε 60 ημέρες το νωρίτερο. Τόνισε επίσης: «Ο λαός πρέπει να ακουστεί γι΄άλλη μια φορά. Είναι η ώρα των νέων».

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, αμφισβητεί τη νομιμότητα του διατάγματος. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση, Σιτένι Ραντριανασολονιάικο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης δεν είχε ενημερωθεί και ότι το μέτρο δεν έχει νομική ισχύ. Παράλληλα, η αντιπολίτευση επιχειρεί να συγκεντρώσει υπογραφές για να ξεκινήσει διαδικασία καθαίρεσης του Ρατζοελίνα στο κοινοβούλιο, όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός διατηρεί την πλειοψηφία.

Κλιμάκωση κοινωνικής έντασης και διεθνείς αντιδράσεις

Οι διαδηλώσεις στη Μαδαγασκάρη ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Γρήγορα εξελίχθηκαν σε ευρύτερες κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, της κακής διακυβέρνησης και της έλλειψης βασικών υπηρεσιών. Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στην πλατεία 13ης Μαΐου στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο, διαμαρτυρόμενοι και κατηγορώντας τον πρόεδρο ως «ανδρείκελο των Γάλλων» λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της στήριξης από τη Γαλλία.

Διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Μαδαγασκάρης και το λάβαρο της GenZ, εμπνευσμένο από την ιαπωνική σειρά "One piece". Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σε διατήρηση της συνταγματικής τάξης, σημειώνοντας ότι οι ανησυχίες των νέων δεν πρέπει να αξιοποιούνται από πολιτικές παρατάξεις.

Η απομόνωση του Ρατζοελίνα εντάθηκε μετά την απώλεια της στήριξης της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT, η οποία είχε συμβάλει στην άνοδό του στην εξουσία το 2009. Η CAPSAT προσχώρησε στους διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία εναντίον τους και ανέλαβε τη διοίκηση του στρατού, ορίζοντας νέο επικεφαλής. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον πρόεδρο να προειδοποιήσει για απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Παράλληλα, η παραστρατιωτική χωροφυλακή και η αστυνομία εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον πρόεδρο, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα.

Οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα

Η Μαδαγασκάρη, με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων και μέσο όρο ηλικίας κάτω των 20 ετών, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα φτώχειας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 45% από το 1960 έως το 2020, αναδεικνύοντας τις βαθιές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Πηγή: skai.gr

