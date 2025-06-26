Θανατοποινίτης εκτελείται στη Φλόριντα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα στη φυλακή

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για φόνο που διαπράχθηκε το 1976, ο οποίος παρέμεινε έγκλειστος σε φυλακή για σχεδόν μισό αιώνα εν αναμονή της εκτέλεσής του, θανατώθηκε χθες Τετάρτη στην πολιτεία του Μισισιπή, στον Νότο των ΗΠΑ.

Ο Ρίτσαρντ Τζόρνταν, 79 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες. Του είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για την απαγωγή και τον φόνο το 1976 της συζύγου διευθυντή τράπεζας. Το θύμα, η Εντουίνα Μάρτερ, ήταν 34 ετών.

Η εκτέλεση ήταν η πρώτη στην πολιτεία του Μισισιπή έπειτα από δυόμισι χρόνια. Η προηγούμενη έγινε τον Δεκέμβριο του 2022.

Ήταν η δεύτερη που προβλεπόταν να γίνει αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, έπειτα από αυτήν του Τόμας Γκουντίνας, 51 ετών, προχθές Τρίτη στη Φλόριντα. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τον φόνο το 1994 της Μισέλ Μακγκράθ.

Συνολικά, στις ΗΠΑ έχουν γίνει 25 εκτελέσεις από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς.

Οι περισσότερες, οι 20, έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες. Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς ειδικοί του ΟΗΕ τη χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

