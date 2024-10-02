Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την πυραυλική επίθεση στην οποία προχώρησε χθες Τρίτη, προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Watch what people on the ground saw when Iran attacked Israel



Latest: https://t.co/7SBkHNPCv2 pic.twitter.com/HN3sn3ZAOd — Sky News (@SkyNews) October 1, 2024

Οι ΗΠΑ εξετάζουν από κοινού με το Ισραήλ την ανταπόδοση στην επίθεση του Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες Τρίτη το Ιράν εναντίον των «συνεπειών» της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, προσθέτοντας πως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανταπόδοση σε αυτήν.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως, πλήρως, πλήρως το Ισραήλ», είπε στον Τύπο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως βρίσκονται «σε εξέλιξη» συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση για την ανταπόδοση.

Όπως είπε νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, ο Τζο Μπάιντεν έκρινε επίσης πως η επίθεση αποδείχθηκε «αναποτελεσματική», ότι «αποκρούστηκε» από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τη συμβολή αυτών των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων τους.

US President Joe Biden says the Iranian attack on Israel appears to have been "defeated" and was "ineffective".



More on this story: https://t.co/zjqffE1fZf pic.twitter.com/2NJt2RHSx9 — Sky News (@SkyNews) October 1, 2024

«Είναι απόλυτα απαράδεκτη και όλος ο κόσμος πρέπει να (την) καταδικάσει», είπε από την πλευρά του ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση.

Το Ιράν εκτόξευσε χθες κάπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας σε ανταπόδοση, σύμφωνα με την Τεχεράνη, για τις δολοφονίες των ηγετών της λιβανικής Χεζμπολά και της παλαιστινιακής Χαμάς. Επρόκειτο για τη δεύτερη επίθεση του είδους μέσα σε έξι μήνες.

Η εξέλιξη καταγράφτηκε καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται βυθισμένη σε εκρηκτική κατάσταση και οι εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας πέφτουν στο κενό.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Πατ Ράιντερ, δήλωσε πως το Ιράν εκτόξευσε «περίπου διπλάσιους πυραύλους» χθες από ό,τι τον Απρίλιο.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε πως δεν ενημερώθηκε για κανέναν «θάνατο στο Ισραήλ», αλλά επιδιώκει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον θάνατο παλαιστινίου πολίτη στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Είναι πρόδηλο πως πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση από πλευράς του Ιράν, για σημαντική εξέλιξη, και είναι επίσης σημαντικό να διαβουλευθούμε με το Ισραήλ», ανέφερε ο ΣΕΑ Σάλιβαν.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο πως ο πρόεδρος Μπάιντεν διέταξε τον στρατό της χώρας του «να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί» και ότι «καταρρίφθηκαν πύραυλοι» που είχαν εκτοξευθεί εναντίον του στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Όπως ακριβώς έγινε τη 13η Απριλίου, όταν ο αμερικανικός στρατός βοήθησε στην αναχαίτιση των εκατοντάδων πυραύλων και drones που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την ισοπέδωση του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, που αποδόθηκε στον ισραηλινό στρατό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις σε αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στον Λευκό Οίκο.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέμεινε στο ότι θέλει να «συντονιστεί» με το Ισραήλ ως προς την ανταπόδοση της επίθεσης.

«Ασφαλώς, η επίθεση αυτή θα έχει συνέπειες για το Ιράν. Δεν θα επεκταθώ για τις συνέπειες αυτές σήμερα, αλλά υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα συντονιστούμε με τους ισραηλινούς ομολόγους μας», είπε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Επέμεινε στο ότι η Ουάσιγκτον δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων από την Τεχεράνη.

«Αυτό είναι απόλυτα ψευδές. Η ιρανική κυβέρνηση δεν μας προειδοποίησε ότι επρόκειτο να εξαπολύσει τέτοια επίθεση», είπε ο κ. Μίλερ, αντικρούοντας πληροφορίες που κυκλοφορούν περί επαφής.

Τόνισε πως η Τεχεράνη δεν «τηλεγράφησε» πληροφορίες για την επίθεση, όπως τον Απρίλιο. Ωστόσο η Ουάσιγκτον είχε «ενδείξεις» πως το Ιράν επρόκειτο να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, πρόσθεσε.

