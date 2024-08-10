Νέους αγοραστές για το πετρέλαιό του βρήκε το Ιράν 

Νέους αγοραστές για το αργό πετρέλαιο που παράγει φέρεται να βρήκε το Ιράν, καθώς πρόσφατα εντοπίστηκαν φορτία να μετακινούνται προς το Ομάν και το Μπανγκλαντές, όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο πηγές, αλλά και στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν έφτασε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018, στο πλαίσιο της επιδίωξης της Τεχεράνης να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές της και κατ’ επέκταση και τα έσοδα της, παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, δεξαμενόπλοια θεάθηκαν και εντοπίστηκαν κοντά σε λιμάνια του Μπανγκλαντές και του Ομάν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Τον προηγούμενο μήνα, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Javad Owji, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξάγει το πετρέλαιό της σε 17 χώρες.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο, η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν ανήλθε σε 3,22 εκατ. βαρέλια την ημέρα, όπως προκύπτει από τη μηνιαία ανάλυση του Reuters.

Επιπλέον, ο Javad Owji σημείωσε πως τον περασμένο μήνα το Ιράν κατάφερε να εξαλείψει τις επιδράσεις από τις -υπό τις ΗΠΑ- δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές συμπυκνώματος φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει μετατρέψει το συμπύκνωμα φυσικού αερίου (πολύ ελαφρύ πετρέλαιο) σε προστιθέμενη αξία εξάγοντας περισσότερο από αυτό, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό.

Η απερχόμενη κυβέρνηση κατάφερε επίσης να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 60%, -από τα 2,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως που ήταν η παραγωγή το 2021, όταν ανέλαβε την εξουσία-, στα 3,6 εκατ. βαρέλια σήμερα, υποστήριξε ο Owji. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως παράλληλα το Ιράν έχει ενισχύσει τα έσοδα από το πετρέλαιο στα 28,4 δισ. δολ. ετησίως από τα 9 δισ. δολ. το 2020.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι η Τεχεράνη έχει ενισχύσει τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλά έξι ετών, έχοντας αυξήσει την παραγωγή της κατά 20% κατά το τελευταίο ιρανικό έτος, σε σχέση με το προηγούμενο, είπε ο υπουργός Πετρελαίου τον Μάιο.

Επίσης τον Μάιο, το κρατικό πρακτορείο της χώρας, Tasnim, είχε μεταδώσει ότι το Ιράν σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου στα 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

