Απαγωγή της Νάνσι Γκάθρι: «Η οικογένεια δεν έχει καμία σχέση» ξεκαθαρίζει η αστυνομία

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι (Nancy Guthrie), η μητέρα της Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστριας της δημοφιλούς πρωινής εκπομπής "Today" του NBC News, απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου από αγνώστους. Εκτοτε η υπόθεση αποτελεί πρωτοσέλιδη είδηση σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι απαγωγείς δεν έχουν βρεθεί ακόμα και το FBI έχει προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στο δίκτυό του Truth Social ότι παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης και ότι ελπίζει σε ένα «θετικό αποτέλεσμα».

Παρόλα αυτά, τελευταία άρχισαν να διακινούνται υπόνοιες – ειδικά στα social media – ότι η οικογένεια ίσως έχει παίξει ρόλο στην απαγωγή και την εξαφάνιση της 84χρονης, λόγω του ότι επί ένα μήνα δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα στην έρευνα παρά την τεράστια κινητοποίηση.

Η αστυνομία έσπευσε σήμερα να ξεκαθαρίζει ότι η οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, αποκλείοντάς την από ύποπτο.

Nancy Guthrie's family members, including her adult children and their spouses, have been cleared as possible suspects in the 84-year-old's disappearance, Pima County Sheriff Chris Nanos said — adding in a statement that "to suggest otherwise is not only wrong, it is cruel."… pic.twitter.com/mPluRhHz1e — CNN (@CNN) February 16, 2026

«Η οικογένεια Γκάθρι, συμπεριλαμβανομένων όλων των αδελφών και των συζύγων τους, δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πίμα Κρις Νάνος σε ανακοίνωσή του στο X.

«Το να υπονοούμε το αντίθετο δεν είναι μόνο ψευδές αλλά και σκληρό. Η οικογένεια Γκάθρι είναι απλώς το θύμα», σχολίασε ο ίδιος.

Νέα στοιχεία και έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι στους απαγωγείς

We’ve stitched together all three Nancy Guthrie Nest videos for easy reference.



If you have information on the case, please dial 1-800-CALL-FBI pic.twitter.com/mVbMGJGuuc — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) February 17, 2026

Ένα γάντι που περιέχει ίχνη DNA, το οποίο βρέθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, φαίνεται να ταιριάζει με αυτά που φορούσε ένα άτομο που απεικονίζεται σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από το FBI, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο με μάσκα και όπλο που φαίνεται να χειρίζεται την κάμερα της πόρτας εισόδου του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι τη νύχτα της εξαφάνισής της.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σαβάνα Γκάθρι παρακαλεί τους απαγωγείς της μητέρας της να «κάνουν το σωστό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.