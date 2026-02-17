Ο Ρούμπεν Βαρντανιάν, ένας γεννημένος στην Αρμενία δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης που διετέλεσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην αρμενική κυβέρνηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 20 ετών από δικαστήριο του Αζερμπαϊτζάν, όπως ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

Ο Βαρντανιάν, που ηγήθηκε της κυβέρνησης του Καραμπάχ από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, δικαζόταν από στρατοδικείο με κατηγορίες μεταξύ άλλων για τρομοκρατία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν, το Azertac, δεν ανέφερε αν ο Βαρντανιάν σκοπεύει να ασκήσει έφεση. Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του στο Μπακού, τον Εμίλ Μπαμπίσοφ.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει να επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης στον 57χρονο, ο διεθνής νομικός σύμβουλος του οποίου είπε ότι η δίκη δεν ήταν ούτε ελεύθερη ούτε δίκαιη. Η οικογένειά του είχε πει προηγουμένως πως ο Βαρντανιάν έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τη νομική διαδικασία και ότι δεν μετανιώνει για τίποτα.

Η ετυμηγορία έρχεται σε μία περίοδο που η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιούν βήματα προς την ειρήνη έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια σύγκρουσης κυρίως για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή μέσα στο Αζερμπαϊτζάν που απολάμβανε ντε φάκτο ανεξαρτησία επί τρεις δεκαετίες μέχρι που το Μπακού ανέκτησε πλήρη έλεγχο το 2023.

Ο Βαρντανιάν, πρώην τραπεζίτης που είχε προηγουμένως ρωσική υπηκοότητα και απέκτησε την περιουσία του στη Ρωσία, μετακόμισε στο Καραμπάχ το 2022. Το Forbes εκτιμά πως από κοινού η περιουσία του ιδίου και της οικογένειάς του ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια.

Το Μπακού τον αποκαλεί, όπως και άλλους πρώην αξιωματούχους του Καραμπάχ, ηγέτες μιας παράνομης νομικής οντότητας που προσπάθησε να εμποδίσει το Αζερμπαϊτζάν να ανακτήσει την περιοχή.

Ο Βαρντανιάν συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023 ενώ προσπαθούσε να περάσει στην Αρμενία εν μέσω μαζικής εξόδου των περίπου 100.000 Αρμένιων κατοίκων της περιοχής μετά την ανακατάληψη του θύλακα από το Αζερμπαϊτζάν εκείνον τον μήνα.

