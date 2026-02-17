Οι γαλλικές Aρχές επέτρεψαν στο πετρελαιοφόρο Grinch που είχε κατασχεθεί να αποπλεύσει από τα χωρικά ύδατα, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο ύψους «αρκετών εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η παράκαμψη των ευρωπαϊκών κυρώσεων έχει τίμημα. Η Ρωσία δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της ατιμώρητα μέσω ενός στόλου-φάντασμα στα ανοικτά των ακτών μας», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτησή του στο X.

Contourner les sanctions européennes a un prix. La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes. Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à… pic.twitter.com/Z4LI0l65e4 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 17, 2026

Το πλοίο με το όνομα Grinch κατασχέθηκε στη Μεσόγειο τον περασμένο μήνα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα ανοιχτά του γαλλικού λιμανιού της Μασσαλίας, με την υποψία ότι αποτελεί μέρος του σκιώδους στόλου που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου, πλέοντας υπό σημαία των Κομορών, δήλωσαν οι γαλλικές αρχές.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο επειδή δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τη σημαία της, πρόσθεσαν οι γαλλικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.