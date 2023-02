Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε τον υπουργό Αθλητισμού του Ιράν

Ένα ελικόπτερο που μετέφερε 12 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός αθλητισμού του Ιράν Χαμίντ Σατζαντί, συνετρίβη στο νότιο-κεντρικό Ιράν την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το alarabiya.net ο υπουργός έχει υποστεί εγκεφαλική αιμμοραγία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αθλητικό συγκρότημα της Μπαφτ, μιας μικρής πόλης στην επαρχία Κερμάν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται, ανέφερε το IRNA επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Κερμάν.

Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις (και) στον Σατζαντί για την καταστολή από την Τεχεράνη των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος που ακολούθησαν τον θάνατο της Ιρανοκουρδής Μαχσά Αμινί.

