Μαχητές από διάφορες κουρδικές ιρανικές φατρίες προετοιμάζονται για επίγεια επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως αναφέρουν στο Axios αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Ισραήλ και ανώτερος αξιωματούχος μίας εκ των φατριών.

Μια κουρδική χερσαία επίθεση, συντονισμένη με την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά της Τεχεράνης, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του Ιράν.

Όπως αναφέρει το Axios, έξι ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε κουρδικές ιρανικές ομάδες που είχαν βρει καταφύγιο στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Συμμαχίας Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν, με σκοπό την αντίσταση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Οι κουρδικές φατρίες διαθέτουν χιλιάδες στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων Ιράν-Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κουρδικές φατρίες του Ιράν μετακίνησαν εκατοντάδες μέλη τους από τα στρατόπεδα στην ιρακινή πλευρά των συνόρων με το Ιράν. Πρόκειται για μια κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή προετοιμασία επίθεσης κατά του ιρανικού καθεστώτος, αναφέρει μία από τις πηγές στο αμερικανικό μέσο.

Με τη βοήθεια της Μοσάντ και της CIA

Στο παρασκήνιο, οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τη Μοσάντ και τη CIA, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος.

Στόχος είναι να καταλάβουν μια συγκεκριμένη περιοχή στην κουρδική ζώνη του Ιράν, προκειμένου να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να ξεκινήσει μια ευρύτερη εξέγερση, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε από τον αμερικανικό και τον ισραηλινό στρατό, αλλά καθώς οι μάχες συνεχίζονται, θα γίνουν και άλλες ενέργειες από τη Μοσάντ και τη CIA», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Κογκρέσο σε κλειστή ενημέρωση την Τρίτη πως: «δεν οπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά με τους Ισραηλινούς, ποτέ δεν ξέρεις». Το CNN μετέδωσε επίσης ότι η CIA εμπλέκεται σε αυτό το σχέδιο.

Η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές φατρίες και να χρησιμοποιηθούν για μια επίγεια επίθεση από το Ιράκ στο Ιράν είναι του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι Ισραηλινοί υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές φατρίες όχι μόνο στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και πολιτική στήριξη για μια κουρδική αυτόνομη περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος. «Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές φατρίες δεν έχουν αρκετή στρατιωτική δύναμη», δήλωσε ο ίδιος.

Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, αρνήθηκε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει σε σχέδιο για την υποστήριξη επίθεσης από κουρδικές ιρανικές πολιτοφυλακές εναντίον του καθεστώτος.

Την Κυριακή πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί, για την κρίση στη Μέση Ανατολή και το τι μπορεί να ακολουθήσει, αναφέρει το Axios.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία πήγε καλά, αλλά τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ μίλησε και με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χιτζρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μίλησε επίσης χθες, Τετάρτη, με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί, εκφράζοντας την ανησυχία του για πιθανή εισβολή των κουρδικών ιρανικών φατριών στο Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός του Ιράκ τόνισε ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε απειλή κατά του Ιράν από το ιρακινό έδαφος», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Σημειώνεται πως από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων στα σύνορα στην περιοχή του Κουρδιστάν, καθώς και εναντίον βάσεων των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε την Τετάρτη ότι η πόλη Μπουκάν στο βορειοδυτικό Ιράν, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, βομβαρδίστηκε σφοδρά.

Οι κουδικές ιρανικές φατρίες αρνήθηκαν ότι ξεκίνησαν χερσαία επίθεση. Μια κουρδική πηγή ανέφερε ότι μια τέτοια επίθεση μπορεί να γίνει αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά τόνισε ότι οι φατρίες περιμένουν το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για να προχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

