Με απειλές απάντησαν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνοντας ότι αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις «κόκκινες γραμμές», η αντίδραση θα γίνει αισθητή πέρα από την περιοχή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποιεί ότι θα στερήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο εάν η Ουάσινγκτον ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης, αναφέρει ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις γειτονικές χώρες ότι «η αυτοσυγκράτηση τελείωσε», λέγοντας ότι θα στοχεύσουν τις υποδομές των ΗΠΑ και των εταίρων τους, διαταράσσοντας έτσι τον περιφερειακό εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για χρόνια.



Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο Mehr ανακοίνωσε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ με μπαράζ χτυπημάτων. Το νησί είναι ο κύριος κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και διαχειρίζεται τη συντριπτική πλειονότητα των αποστολών πετρελαίου της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιδρομές στη νήσο στόχευαν σε συστήματα αεράμυνας.

Ο Διοικητής Αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε και νέα φάση του πολέμου, αναπτύσσοντας νέο διπλό εκτοξευτή για τους πυραύλους Fateh και Kheibar-Shekan.

NEW: IRGC Aerospace Commander announces a new phase of the war, deploying fresh twin-launcher for Fateh and Kheibar-Shekan missiles. pic.twitter.com/DNSH0I8RYH — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί σε μια νύχτα», η οποία «μπορεί» να είναι η Τρίτη (Τετάρτη το πρωί ώρα Ελλάδας) - μια προθεσμία που έθεσε στο Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις απειλές να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, παρά τις επικρίσεις, ισχυριζόμενος ότι ο ιρανικός λαός θα ήταν «πρόθυμος να υποφέρει» αν τελικά εξασφάλιζε την ελευθερία του.

Πάντως, σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει τελικά την επίθεση στο Ιράν εάν δει πραγματικά «σημάδια συμφωνίας» στον ορίζοντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.