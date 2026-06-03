Καθώς το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει, οι κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη δεν ξεχωρίζουν μόνο για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά και για την τεράστια χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που διαθέτουν στα ρόστερ τους.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακολουθούν η Αγγλία και η Ισπανία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Στις υψηλές θέσεις βρίσκονται επίσης παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η Βραζιλία, η Ολλανδία και η Αργεντινή, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία της Νορβηγίας στην πρώτη δεκάδα, χάρη στην αξία ποδοσφαιριστών που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ανάμεσα στις ευχάριστες εκπλήξεις της λίστας βρίσκεται και η Ελλάδα. Η Εθνική ομάδα καταλαμβάνει την 25η θέση παγκοσμίως, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 262,7 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας πίσω αρκετές χώρες με σημαντική ποδοσφαιρική παράδοση.

Η συγκεκριμένη επίδοση μόνο τυχαία δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επενδύσει σε μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που όχι μόνο έχουν καθιερωθεί στις ομάδες τους, αλλά αγωνίζονται και σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει πλέον παίκτες με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, σημαντικές παραστάσεις και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.