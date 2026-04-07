Τα ιρανικά ισλαμικά προπαγανδιστικά κανάλια κυκλοφορούν ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και ισχυρίζεται ότι δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να εισέρχεται σε μια αίθουσα επιχειρήσεων και να τις επιβλέπει σε αυτό που παρουσιάζεται ως «η πρώτη του δημόσια εμφάνιση».

Το κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο δείχνει τον Χαμενεΐ να βλέπει σε μεγάλο videowall τον ισραηλινό πυρηνικό αντιδραστήρα της Ντιμόνα, καταλήγοντας με ένα μήνυμα στα περσικά και τα εβραϊκά που αναφέρει «νέα καθ' οδόν».

Σημειώνεται ωστόσο, ότι οι Times, επικαλούμενοι αμερικανικές και ισραηλινές πηγές πληροφοριών, αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα στην ιρανική πόλη Κομ μετά από τραυματισμούς, και είναι ανίκανος να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση.

Πάντως, ο 56χρονος Χαμενεΐ επίσημα φέρεται να προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του Ιράν δεν θα αποθαρρυνθούν από τις δολοφονίες διοικητών.

Είναι η πρώτη φορά που ένα δημοσίευμα αποκαλύπτει δημόσια την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την αρχή του πολέμου. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στις πρώτες επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.