Σε κλάματα ξέσπασαν οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας όταν μπήκε στο γήπεδο ο Κιμ Γιονγκ Ουν για τις συγχαρεί για την κατάκτηση του ασιατικού Champions League Γυναικών.

Οι αθλήτριες, όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κλαίνε από τη χαρά τους να χοροπηδούν γύρω από τον Κιμ, ο οποίος χαμογελαστός τις χαιρετούσε και φωτογραφήθηκε μαζί τους με το τρόπαιο.

Όπως αναφέρει το CNN, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι αθλήτριες ήταν πολύ σοβαρές και δεν χαμογελούσαν ακόμα και όταν κέρδισαν.

Η μεγαλύτερη επιβράβευση για τους αθλητές της Βόρειας Κορέας δεν είναι οι τίτλοι και τα τρόπαια αλλά η αναγνώριση της προσπάθειάς τους από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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