Ιρανός αξιωματούχος: Θα διαπραγματευτούμε αν χρειαστεί, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα διαπραγματευτεί αν χρειαστεί, αλλά δεν εμπιστεύεται καμία υπόσχεση των ΗΠΑ, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου.
«Δεν είναι σωστό να λέγεται ότι μόνο πολεμάμε και δεν διαπραγματευόμαστε», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοτζταμπά Νικζάντ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και όπως μεταδίδει το Al Jazeera.
Ο Νικζάντ απέρριψε τους ισχυρισμούς ξένων μέσων ενημέρωσης πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με λιμό ή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω του πολέμου. Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης, όπως είπε, 7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν -πολλοί από τους οποίους μετακινήθηκαν στο βόρειο τμήμα της χώρας- αλλά κανένας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα πρόσβασης σε βασικά αγαθά και στέγαση, χάρη στην κρατική βοήθεια.
«Οι κόκκινες γραμμές που θέτει ο ανώτατος ηγέτης βρίσκονται στην ατζέντα», ανέφερε επίσης ο Νικζάντ μέσω του Tasnim. «Θα διαπραγματευτούμε αν χρειαστεί, αλλά δεν εμπιστευόμαστε καμία υπόσχεση από τους Αμερικανούς. Διέπραξαν εγκλήματα εναντίον μας με τον πιο βίαιο τρόπο», τόνισε ο ίδιος.
Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.