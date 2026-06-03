Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αναφέρθηκε τόσο στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης όσο και σε εκκρεμότητες που αφορούν την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

Ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου θα καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ειδικής επιτροπής. Όπως σημείωσε, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και έως 15 βουλευτές.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, η παραίτηση της κ. Αχτσιόγλου δεν έχει ακόμη υποβληθεί επίσημα, λόγω τεχνικού ζητήματος, ωστόσο η ίδια βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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