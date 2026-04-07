Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για διαφθορά του Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους των Σοσιαλιστών και πρόσωπο κλειδί στην άνοδο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, μια υπόθεση που φέρνει σε δύσκολη θέση το κόμμα του.

Η ακροαματική διαδικασία για αυτήν την υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση --αδικήματα που αφορούν παράτυπες συμβάσεις για την πώληση μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 -- ξεκίνησε στις 10:15 (ώρα Ισπανίας, 11:15 ώρα Ελλάδας) στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, συγκλονίζει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας, βασική δέσμευση της οποίας ήταν πάντα η καταπολέμηση της διαφθοράς και ανήλθε στην εξουσία πριν από οκτώ χρόνια μετά από ψήφο δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχόι, η οποία είχε εμπλακεί σε σκάνδαλα.

Εξάλλου η δίκη ξεκίνησε έπειτα από πολλές εκλογικές ήττες για τους Σοσιαλιστές και λίγο πριν τη διεξαγωγή περιφερειακών εκλογών στην Ανδαλουσία στις 17 Μαΐου.

Η αντιπολίτευση φαίνεται να απολαμβάνει αυτό το σκάνδαλο, απαιτώντας την παραίτηση του Σάντσεθ σε κάθε στάδιο της νομικής διαδικασίας, καθώς αρκετοί από τους στενούς συνεργάτες του βρίσκονται επίσης στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

«Ας θυμηθούμε» ότι ο Πέδρο Σάντσεθ «έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Άμπαλος», τόνισε ο Χουάν Μπράβο, εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP) χθες Δευτέρα, προσθέτοντας: «Ήταν φίλος του και πολύ πιθανόν συνεργός του».

«Συμφωνία εγκληματιών»

Οι Σοσιαλιστές απαντούν υπενθυμίζοντας ότι χθες Δευτέρα ξεκίνησε στη Μαδρίτη η δίκη ενός πρώην υπουργού Εσωτερικών του PP, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε ένα δίκτυο παρακολούθησης και φίμωσης ενός πρώην ταμία του κόμματος ο οποίος απειλούσε να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες που θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

Ο Άμπαλος, που δηλώνει αθώος, δικάζεται μαζί με τον πρώην σύμβουλό του Κόλντο Γκαρθία και τον επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί στον πρώην υπουργό ποινή κάθειρξης έως 24 ετών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τρεις άνδρες σύναψαν μια «συμφωνία εγκληματιών» με στόχο τον προσωπικό πλουτισμό, εκμεταλλευόμενοι τη θέση του Άμπαλος προκειμένου να προωθήσουν την ανάθεση συμβάσεων σε εταιρείες που συνδέονταν με τον ντε Αλντάμα.

Το σκάνδαλο είναι ακόμη πιο επιζήμιο για το κυβερνών κόμμα – το οποίο δηλώνει ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών– καθώς η έρευνα αποκάλυψε ορισμένες ηχογραφήσεις, που ήρθαν στο φως από τον Τύπο, στις οποίες οι κατηγορούμενοι μιλούσαν με χυδαία γλώσσα για συναντήσεις που οργάνωσαν με πόρνες.

Περισσότεροι από 75 μάρτυρες και περίπου 20 ειδικοί έχουν κληθεί να καταθέσουν στη δίκη.

Όμως το δικαστήριο δεν θα εξετάσει, προς το παρόν, άλλες πτυχές τις υπόθεσης που αφορούν τον Σάντος Θερντάν, διάδοχο του Άμπαλος στην τρίτη θέση της ιεραρχίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), ο οποίος κατηγορείται επίσης για διαφθορά σε παράλληλη διαδικασία.

Οι Άμπαλος, Γκαρθία και Θερντάν διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην επιστροφή του Σάντσεθ στην προεδρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 2017.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις δραστηριότητες των τριών ανδρών που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη και αρνείται ότι το PSOE έχει λάβει παράνομη χρηματοδότηση.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Θερντάν, ο Σάντσεθ ζήτησε συγγνώμη από τους Ισπανούς και πήρε αποστάσεις από τους κατηγορούμενους.

Εξάλλου και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον του Ισπανού πρωθυπουργού βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη: ο αδελφός του Νταβίντ πρόκειται να δικαστεί στα τέλη Μαΐου για φερόμενη ως αθέμιτη άσκηση επιρροής και η σύζυγός του Μπεγόνια Γκόμεθ κατηγορείται σε ξεχωριστή υπόθεση για διαφθορά.

Πηγή: skai.gr

