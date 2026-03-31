Την απόγνωση του Ντόναλντ Τραμπ και του επιτελείου του σχετικά με την τροπή που παίρνει ο πόλεμος στο Ιράν παρωδεί βίντεο που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.



Το βίντεο είναι μια ακόμη παραλλαγή του πασίγνωστου διαδικτυακού meme από την ταινία «Η Πτώση» (Der Untergang) του 2004, όπου η σκηνή όπου ο Αδόλφος Χίτλερ (τον υποδύετει εκπληκτικά ο Μπρούνο Γκανζ) εκρήγνυται στο καταφύγιο αφότου αντιλαμβάνεται ότι όλα έχουν χαθεί, και χρησιμοποιείται με σατιρικούς υπότιτλους για να σχολιάσει την τρέχουσα επικαιρότητα.

Οι υπότιτλοι στο βίντεο παρουσιάζουν τον «Τραμπ» να εξοργίζεται, καθώς οι στρατηγοί του ανακοινώνουν ότι ενώ ακολούθησαν πλήρως τις εντολές, εξόντωσαν τον Αλί Χαμενεΐ και δημοσίευσαν... cool βίντεο η βενζίνη και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε, και το Ιράν παραμένει «όρθιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.