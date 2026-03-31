B. Κορέα και Λευκορωσία: Ο νέος «Άξονας του Κακού»;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησε двухήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου υπέγραψε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν «συνθήκη φιλίας και συνεργασίας» και ανακοίνωσε το άνοιγμα πρεσβείας στην Πιονγκ Γιανγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε «αλληλεγγύη» προς τη Λευκορωσία, επαινώντας τον ρόλο της χώρας στην «κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη» και την «προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στον διεθνή χώρο».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία σε τομείς όπως η διπλωματία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η αγροτική παραγωγή, η παιδεία και η δημόσια υγεία, εγκαινιάζοντας ένα «νέο στάδιο ανάπτυξης» στις διμερείς σχέσεις τους.

Δύο ημέρες διήρκεσε η επίσημη επίσκεψη του Αλεξάντερ Λουκασένκο στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, με τους δύο άνδρες να υπογράφουν «συνθήκη φιλίας και συνεργασίας» και τον Λουκασένκο να ανακοινώνει το άνοιγμα πρεσβείας στην Πιονγκ Γιανγκ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA ο Κιμ εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του με την ηγεσία της Λευκορωσίας, εγκωμιάζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει στην «κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη» της χώρας, αλλά και την «προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας στη διεθνή αρένα».

«Ένα νέο στάδιο ανάπτυξης»

Από την πλευρά του ο Λουκασένκο, που επίσης μονοπωλεί την εξουσία στη χώρα του, τόνισε ότι «αν και χωρίζει μεγάλη γεωγραφική απόσταση τις δύο χώρες, οι διμερείς σχέσεις βασίζονται σε μακρά παράδοση φιλίας και κοινής προσέγγισης» που εισέρχεται τώρα «σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης». Οι δύο ηγέτες δρομολογούν μία πιο στενή συνεργασία σε μία σειρά θεμάτων όπως η διπλωματία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η αγοτική παραγωγή, η παιδεία και η δημόσια υγεία.



Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ξεχωριστά δώρα. Ο Λουκασένκο επέδωσε στον Κιμ ένα αυτόματο όπλο κατασκευασμένο στη Λευκορωσία με την παράινεση να το χρησιμοποιήσει «όταν εμφανιστούν οι εχθροί», ενώ ο Κιμ ανταπέδωσε με ένα παραδοσιακό ξίφος.

Με το βλέμμα στη Μόσχα

Ενισχύοντας τους δεσμούς του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Βορειοκορεάτης Κιμ ακολουθεί μία μάλλον επιθετική εξωτερική πολιτική, η οποία αποβλέπει στην εμβάθυνση των σχέσεων με όσους βρίσκονται «απέναντι» στις ΗΠΑ. Κατ´αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επιδιώκει να σπάσει την απομόνωση του και να ενισχύσει τα ερείσματά του στην ευρύτερη περιοχή.



Μιλώντας στην Deutsche Welle ο Αντρέι Λανκόφ, καθηγητής ιστορίας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας με καταγωγή από τη Ρωσία, εκτιμά ότι η προσέγγιση ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία «είναι ένας πρόσφορος τρόπος και για τις δύο χώρες να ακονίσουν το προφίλ τους και να αντικρούσουν ισχυρισμούς ότι έχουν 'απομονωθεί' ή δεν διαθέτουν εκτόπισμα στη διεθνή σκηνή».



Ο Χουν Ιν Μπουμ, απόστρατος αξιωματικός του κορεατικού στρατού και νυν συνεργάτης του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών, σημειώνει ότι, παρότι δεν έγιναν επίσημες ανακοινώσεις για προμήθειες όπλων, η Λευκορωσία θα επιδιώξει να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία που έχει ήδη αναπτύξει η Βόρεια Κορέα σε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Όπως επισημαίνει ο ίδιος στην Deutsche Welle «για να παρίσταται ο Λουκασένκο σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκ Γιανγκ, μάλλον θα του έχουν πει πως ό,τι βλέπει είναι για πούλημα». Μάλιστα την Κυριακή, λίγο μετά την αναχώρηση του Λουκασένκο, εμφανίστηκαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης φωτογραφίες του Κιμ να επιθεωρεί μία ακόμη δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

Σταθεροποίηση συμμαχιών

H «πολιορκία» των Βορειοκορεατών προς τον Λουκασένκο συμπίπτει με μία σειρά διπλωματικών κινήσεων που μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας, αλλά συντείνουν στην σταθεροποίηση ευρύτερων συμμαχιών. Το Σάββατο, για παράδειγμα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το ρωσικό TASS. Λίγο πριν η κινεζική αεροπορική εταιρεία Air China είχε αρχίσει ξανά τις πτήσεις από το Πεκίνο στην Πιονγκ Γιανγκ, μετά από διάλειμμα έξι ετών. Παράλληλα, αποκαθίστανται και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανάμεσα στις δύο χώρες.



«Σε ένα νέο, υψηλότερο επίπεδο» βλέπει και τις σχέσεις με την Κίνα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως δηλώνει ο ίδιος στο πρακτορείο KCNA. Για τον Χουν Ιν Μπουμ, ο Κιμ θα συνεχίζει να εστιάζει στη Ρωσία, την Κίνα και τη Λευκορωσία, τις τρεις χώρες που θεωρεί ότι υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τα δικά του συμφέροντα.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

