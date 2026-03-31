Πολύ δυνατή έκρηξη κοντά στο σημείο, όπου βρισκόταν ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ Σταύρος Ιωαννίδης, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης με την κάμερα να καταγράφει το συμβάν.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το υποπυρομαχικό έπεσε στην παραλία του Τελ Αβίβ, όπου υπήρχε κόσμος που δεν είχε προλάβει να σπεύσει σε καταφύγιο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 50-100 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν ο Σταύρος Ιωαννίδης, σε περιοχή με εμπορική κίνηση.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως είπε ο δημοσιογράφος, ο κόσμος επέστρεψε κανονικά στις δραστηριότητές του.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, από την πτώση θραυσμάτων από το ιρανικό πυρομαχικό διασποράς τραυματίστηκαν ελαφρά έξι άνθρωποι σε διάφορα σημεία στο κεντρικό Ισραήλ. Επιπλέον, αρκετά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού θραύσμα από ιρανικό πυρομαχικό διασποράς έπληξε δρόμο στο κεντρικό Ισραήλ.

Πολλά θραύσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η αστυνομία κατευθύνονται προς το σημείο.

Το χτύπημα στο Τελ Αβίβ από άλλο σημείο

